宗教団体・旧統一教会（世界平和統一家庭連合）の懸案を請託するため、尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領の夫人キム・ゴンヒ氏らに金品を提供した容疑で起訴されたユン・ヨンホ前世界本部長が、控訴審で一審よりも重い刑を言い渡された。【関連】「韓国への服従は日本の使命」なぜ旧統一教会は“巨額の富”を築けたのかソウル高裁・刑事6-1部（キム・ジョンウ部長判事）は、請託禁止法および政治資金法違反、業務上横領などの容