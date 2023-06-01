政府は27日夜、安全保障の基本方針となる「国家安全保障戦略」など「安保関連3文書」の改定に向けて、高市首相も出席して、有識者会議の初会合を開きました。日本テレビ政治部の矢岡亮一郎官邸キャップに聞きます。◇この「安保3文書」、高市政権は、本来、来年に改定する予定だったものを「1年前倒し」で、今年末までに改定する方針なんです。それはなぜか。キーワードは「新しい戦い方」です。◇高市首相「ロシアの