娘が大学に入学したのを機に起業し、現在、幼児から高校生までを対象としたオンライン英語教室やハーバード生を講師陣にしたサマースクールSIJを主宰する廣津留真理さん。娘のすみれさんは、大分という地方都市に生まれ育ち、小学校から高校まで公立校に通い、海外留学したこともないままハーバード大学に現役合格。2026年現在は、バイオリニストとして世界各地で演奏活動を行うほか、作曲家、著述家として、また、国際教養大学特