日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は２８日、神奈川・八景島シーパラダイスで現在開催中の「マツケンまみれゆうえんち」について紹介した。２７日には俳優・歌手の松平健が会場に登場し、代表曲「マツケンサンバ?」を地上１５メートルの高所作業車に乗って披露したことを映像とともに紹介。ＭＣの武田真一アナウンサーは「こちらは太陽を表していて、ゴールデンウィーク中の晴れを祈