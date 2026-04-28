タレントの小倉優子、お笑いコンビ・たくろう（赤木裕、きむらバンド）が28日、都内で行われたサントリー「東京タワー オールフリーDAY」体験取材会に出席。4月から上京してきた『M-1』王者のたくろうは、まもなく1ヶ月を迎える現状について赤裸々に打ち明けた。【写真】絶景のなかで！華やかな装いのたくろう＆小倉優子きむらは「正直、僕は少しさみしさがありますね。大阪って、みんなが住んでいる地域が1個くらいしかないん