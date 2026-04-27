アメリカのトランプ大統領が参加した夕食会で起きた発砲事件で、逮捕された男は事件直前に犯行を予告する文書を家族に送っていたことが分かった。複数のアメリカメディアは関係者の話として、逮捕されたカリフォルニア州の非常勤講師、コール・トーマス・アレン容疑者（31）が犯行の10分前、家族に事件を予告する文書を送付していたと報じた。文書には、自らを「友好的な連邦暗殺者」と記していたほか、「この政権が行ってきたこと