今年のゴールデンウィークは、5月2日から6日までの5連休。4月30日と5月1日に有休を取得すれば最大8連休も夢ではなく、遠出を計画する人も多いだろう。【写真】GWなのに…ジャングリア沖縄の予約状況ゴールデンウィークといえば、例年テーマパークが大にぎわいする時期だ。『東京ディズニーランド』や『東京ディズニーシー』、『ユニバーサル・スタジオ・ジャパン』を筆頭に、人気施設は軒並み大混雑。今年も盛況が見込まれる。