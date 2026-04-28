岩手・大槌町の山林火災は発生から7日目です。政府は、今回の山林火災を「激甚災害」に指定する方針を明らかにしました。木原官房長官：今般の林野火災については、本日「激甚災害」への指定見込みが立った。国が、木の伐採や搬出など森林の復旧事業費の2分の1を補助する内容です。また木原長官は、大槌町への普通交付税を繰り上げ交付する考えも示しました。