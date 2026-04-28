モデル、タレントのゆうちゃみ（２４）が、ライダー俳優に抜てきされた。２９日公開の映画「アギトー超能力戦争ー」で、主人公とともに戦う警察官・葵るり子を演じ、最新の特殊強化装甲服を装着して仮面ライダーに変身する。テレビで見ない日のない売れっ子は、現状について「混乱状態です！」と笑うが、ギャル界では一つ頭の抜けた存在感。原点には、母親からの教えがあった。２００１年スタートの「仮面ライダーアギト」とは