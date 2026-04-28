笑いトリオ、や団の本間キッド（43）が28日、Xを更新。一般女性との結婚を発表した。本間は「この度、交際していた一般女性と入籍しました」と発表。「RCC中国放送『ザ・ギース尾関高文とOCHA NORMA広本瑠璃の年の差ラジオ』にて第二の故郷・広島の皆様にはいち早くご報告させていただきました」とつづった。や団は「キングオブコント」で4年連続決勝進出。昨年は準優勝だった。相方のロングサイズ伊藤（43）も昨年12月に一般女性