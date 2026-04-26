愛知県豊明市で自転車で走行中の中学生が男から「車道を走っていない」などと言われ現金を要求されました。自転車の青切符制度を悪用した詐欺未遂事件とみられています。 警察によりますと26日午前10時ごろ、豊明市の路上で歩道を自転車で走っていた女子中学生が「車道を走っていない」と男に呼び止められました。 男は「罰金」として現金1万円を要求しましたが、女子中学生が「じゃあ、ママを呼びます」と伝えたと