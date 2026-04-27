弘進は4月1日に、CYKEの型式認定取得済みで折りたたみ可能な電動アシスト自転車「Kingfisher」の販売を、同社の運営するオンラインショップや、電動アシスト自転車販売専門店「GO-E」（大阪府大阪市）にて開始した。カラーは、ブラック、ブルー、イエロー、グリーンの4色。価格は27万4780円。●都市生活に最適化された設計型式認定取得済み「Kingfisher」は、都市での移動をより自由かつスマートにする電動アシスト自転車。