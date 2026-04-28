記者会見場に掲げられているホワイトハウスの看板＝2026年3月19日、ワシントンのホワイトハウス（共同）【ワシントン、イスタンブール共同】米ホワイトハウスのレビット報道官は27日の記者会見で、戦闘終結に向けてイランから新たな提案があったことを認め、トランプ大統領と安全保障担当の高官が同日内容について検討したと明らかにした。トランプ氏が近く米側の対応を示すとした。エネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡やイランの