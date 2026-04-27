中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京4月27日】中国商務部の報道官は27日、欧州連合（EU）の「産業加速法案」は深刻な投資障壁となり、制度的差別に当たると表明した。報道官は次のように述べた。法案は外資による電池、電気自動車（EV）、太陽光発電、重要原材料の四大戦略的新興産業への投資に複数の制限的要件を設けており、公共調達や公的支援政策にも「EU原産」に限定するという排他的条項を含んでいる。&