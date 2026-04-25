日本時間4月26日（日）に香港のシャティン競馬場で行われるチャンピオンズマイル（G1）の出馬表が発表された。

●チャンピオンズマイル（G1）

第7R：3歳上・芝1600m

発走予定時刻：日本時間 4月26日(日) 16:45（現地時間 15:45）

JRA発売レース

・出走予定日本馬

シュトラウス（牡5・美浦・武井亮）

ジャンタルマンタル（牡5・栗東・高野友和）

香港チャンピオンズデーへ、日本馬が最終調整 モレイラ騎乗ジューンテイクは好気配、各馬順調に態勢整う

日本馬2頭参戦

馬番：1

ジャンタルマンタル

牡5・57kg・川田将雅

高野友和

ゲート番：6

馬番：2

ヴォイッジバブル

せん7・57kg・C.チャウ

P.イウ

ゲート番：12

馬番：3

ドックランズ

牡6・57kg・M.ザーラ

H.ユースタス

ゲート番：1

馬番：4

ラッキースワイネス

せん7・57kg・K.リョン

K.マン

ゲート番：4

馬番：5

マイウィッシュ

せん5・57kg・H.ボウマン

M.ニューナム

ゲート番：10

馬番：6

レッドライオン

せん7・57kg・A.アッゼニ

J.サイズ

ゲート番：8

馬番：7

ギャラクシーパッチ

せん6・57kg・K.ティータン

P.ン

ゲート番：13

馬番：8

シュトラウス

牡5・57kg・J.モレイラ

武井亮

ゲート番：7

馬番：9

キャップフェラ

せん5・57kg・C.ウィリアムズ

K.ルイ

ゲート番：14

馬番：10

インビンシブルアイビス

せん4・57kg・J.マクドナルド

M.ニューナム

ゲート番：5

馬番：11

サンライトパワー

せん6・57kg・E.ブラウン

P.イウ

ゲート番：3

馬番：12

チェンチェングローリー

せん6・57kg・H.ベントレー

K.ルイ

ゲート番：9

馬番：13

コパートナープランス

せん6・57kg・J.オーマン

K.ルイ

ゲート番：11

馬番：14

リトルパラダイス

せん4・57kg・Z.パートン

K.ティン

ゲート番：2