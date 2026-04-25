東京電力ホールディングス（ＨＤ）は、小林喜光会長（７９）が退任し、後任に官民ファンド・産業革新投資機構（ＪＩＣ）の横尾敬介社長（７４）を招く方針を固めた。

６月の定時株主総会で承認を得たうえで正式に就任する。外部からの会長就任は５代連続で、金融業界からは初めてとなる。

小早川智明社長（６２）は続投する。柏崎刈羽原子力発電所（新潟県）の安全対策や福島第一原発事故に伴う廃炉や賠償に向けた職務を引き続き担う方向だ。

横尾氏は日本興業銀行（現みずほ銀行）出身で、みずほ証券の社長や会長を歴任。２０１９年にＪＩＣの社長に就任した。

東電ＨＤは新たな再建計画で、外部企業から出資を受け入れる方針を打ち出し、国内外の投資ファンドやソフトバンク、東京ガスなど数十社が名乗りを上げている。企業の合併・買収（Ｍ＆Ａ）の経験が豊富な横尾氏が陣頭指揮を執ることで、外部資本を生かした経営再建を進めたい考えだ。

東電ＨＤは１１年の福島原発事故後、弁護士や企業トップら社外から会長を招いている。小林氏は２１年、三菱ケミカルＨＤの会長から、当時空席だった東電ＨＤ会長に就任。今月１６日に営業運転を始めた柏崎刈羽原発６号機の再稼働に向けた安全対策の強化や、新たな再建計画の策定を主導してきた。

横尾敬介氏（よこお・けいすけ）７４年慶大商卒、日本興業銀行（現みずほ銀行）入行。２００７年みずほ証券社長。１９年１２月から産業革新投資機構（ＪＩＣ）ＣＥＯ。大分県出身。７４歳。