スーパー銭湯で他の利用客の迷惑となる行為について、サウナや岩盤浴などを備える温浴施設「スパメッツァおおたか 竜泉寺の湯」（千葉県流山市）の公式TikTokアカウントが紹介しています。

【要注意】「えっ…マナー悪い人多すぎ」 これがスーパー銭湯が紹介する5つの“NG行為”です！

公式アカウントは「マナーを守って気持ちよく使ってね」と投稿し、「温泉でやっちゃいけないこと」というタイトルの動画を公開、

この動画では、「傷から出血がある状態で湯船に入る」「他の利用客を無断で撮影する」「洗い場に私物を置いたままにする」「備品を持ち帰る」「床が滑るオイルグッズを使う」の5つをNG行為として挙げています。

こうした情報について、SNS上では「マナーが悪い人多い」「公共の場では気配りを願いたい」「サウナ後、汗を流さない人が多すぎる」「洗髪が終わったのに、シャワーのお湯を出し放しの状態にしている」など、銭湯でのマナーに関する声が上がっています。

スーパー銭湯の利用時は周りの客の迷惑にならないよう、マナーを守りましょう。