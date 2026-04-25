【ライブレポート】STARGLOW『NYLON JAPAN 22ND ANNIVERSARY PARTY』に出演！当日誕生日を迎えたADAMへのサプライズも

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STARGLOW(が、4月24日に東京・ZEROTOKYOで行われた『NYLON JAPAN 22ND ANNIVERSARY PARTY』にライブ出演した。

■“LOVE FIGHTER”をテーマにした衣装で登場

本イベントは、2026年4月で創刊22周年を迎えた『NYLON JAPAN』のアニバーサリーパーティー。iri、鈴木凌、STARGLOW、どんぐりず、kiOra、爆撃竜馬、BALLISTIK BOYZ、ふみの（五十音順）など、音楽・ファッション・カルチャーがクロスオーバーするNYLONらしい豪華ラインナップが集結。DJ陣にもDJ FUMIYAとSUのユニット・銀座たけ内をはじめ、DJ KUROMI、オカモトレイジ（OKAMOTO’S）ら多彩な面々が名を連ねた。

“LOVE FIGHTER”をテーマにした衣装に身を包んだSTARGLOWは、デビューシングル「Star Wish」を皮切りに「GOTH」「My Job」「Moonchaser」を立て続けに披露。キレのあるダンスと圧倒的なボーカルでフロアを瞬く間に熱狂の渦へと巻き込んだ。

ラストのMCパートでは、当日21歳の誕生日を迎えたADAMへのサプライズ演出も。メンバーからの愛が詰まった手紙とバースデーケーキがステージに登場すると、予期せぬ祝福にADAMは「ちょうど20歳になってすぐ『THE LAST PIECE』の初めての合宿がありました。1年後こうやって最高の仲間に恵まれてステージに立てていることが本当に幸せです。STARS（STARGLOWファンの総称）の皆さんと一緒にこの日を迎えられたことも本当に幸せです。この1年も皆さんのためにSTARGLOWメンバー全員でギアを上げていきますので、これからもよろしくお願いします！」と決意をあらたにし、オーディエンスも熱い声援で応えた。

記念すべき夜を締めくくったのは、オリコン週間デジタルシングル1位（4月13日付）、Billboard JAPAN Hot 100 2位（4月8日公開）を記録し、現在の彼らの勢いを象徴する2ndシングル「USOTSUKI」。圧巻のパフォーマンスでアニバーサリーイベントに華を添え、ステージをあとにした。

現在、STARGLOWはこの2ndシングルを携え、自身初となるファンミーティングツアー『STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-』を開催中。『STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE Special Edition-』と題した追加公演が8月1・2日に神奈川・横浜アリーナ、8月8・9日に兵庫・GLION ARENA KOBで開催されることも決定している。

■リリース情報

2026.03.30 ON SALE

DIGITAL SINGLE「USOTSUKI」

2026.04.01 ON SALE

SINGLE「USOTSUKI」

■【画像】メンバーのソロショット

■関連リンク

STARGLOW OFFICIAL SITE

https://starglow.tokyo/