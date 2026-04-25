◆マリーゴールド「Ｍａｒｉｇｏｌｄ Ｓｐｒｉｎｇ Ｖｉｃｔｏｒｙ Ｓｅｒｉｅｓ２０２６」（２５日、後楽園ホール）

マリーゴールドは２５日、後楽園ホールで「Ｍａｒｉｇｏｌｄ Ｓｐｒｉｎｇ Ｖｉｃｔｏｒｙ Ｓｅｒｉｅｓ２０２６」を開催した。

メインイベントで「ワールド王者」青野未来が前王者の林下詩美と３度目の防衛戦を行った。昨年１０・２６両国国技館大会で詩美からベルトを奪取した青野。両者が持てる技をすべてぶつけあった激闘は青野が２３分４４秒、レッドセンセーショナルで勝利し防衛に成功した。

試合後、マイクを持った林下は「私はこのマリーゴールドを退団します」と電撃表明した。ホールがどよめきが起きる中「みなさんには退団しますという報告をさせてください」と明かした。

スターダムを退団し２０２４年５月に旗揚げしたマリーゴールドに参加した。２代目のワールド王者に就くなどトップとして団体を引っ張ってきた林下は「旗揚げに参加することができて数多くの選手と出会って、たくさん友達ができました。友達みたいな妹みたいな娘たちみたいな子がたくさんできました」と振り返った。

バックステージで林下は引退を昨年末に考えたことを明かし「会社と（ロッシー）小川さんと話しをして決めました」と明かし、２年間を「たくさんのことを経験しました」と振り返り、旗揚げ２周年記念興行となる５・２３大田区大会がラストマッチになることを発表した。対戦相手は「個人的にはこの子と闘いたいというのがあるのでその気持ちを優先させてくれたらうれしいです」と掲げた。さらに「下の子たちは私の首取るつもりで来てもらいたい」と呼び掛けていた。

退団理由は「前向きな気持ち」と明かし「もっともっと上に行きたい。林下詩美を試したい気持ちがあって決めました」と説明した。退団後の進路を「描いてないことはないんですが、今はマリーゴールドの残りの期間を大事にしたいと思います」と話した。

マリーゴールドはこの２年間でジュリア、ＭＩＲＡＩが退団。高橋奈七永の引退など主力選手が団体を離れる中、トップの林下の退団でさらなる激震が走った。