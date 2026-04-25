[4.25 J1百年構想リーグ EAST第12節](埼玉)

※14:00開始

主審:小屋幸栄

<出場メンバー>

[浦和レッズ]

先発

GK 1 西川周作

DF 2 宮本優太

DF 4 石原広教

DF 5 根本健太

DF 26 荻原拓也

MF 13 渡邊凌磨

MF 22 柴戸海

MF 25 安居海渡

MF 36 肥田野蓮治

MF 77 金子拓郎

FW 45 オナイウ阿道

控え

GK 16 牲川歩見

DF 3 ダニーロ・ボザ

MF 10 中島翔哉

MF 14 関根貴大

MF 24 松尾佑介

MF 37 植木颯

MF 88 長沼洋一

FW 17 小森飛絢

FW 27 照内利和

監督

マチェイ・スコルジャ

[横浜F・マリノス]

先発

GK 1 朴一圭

DF 2 加藤蓮

DF 13 井上太聖

DF 17 ジェイソン・キニョーネス

DF 22 角田涼太朗

MF 6 渡辺皓太

MF 11 ジョルディ・クルークス

MF 28 山根陸

MF 30 ユーリ・アラウージョ

MF 40 天野純

FW 9 谷村海那

控え

GK 21 飯倉大樹

DF 33 諏訪間幸成

MF 8 喜田拓也

MF 29 樋口有斗

FW 18 オナイウ情滋

FW 19 テヴィス

FW 24 近藤友喜

FW 26 ディーン・デイビッド

FW 46 浅田大翔

監督

大島秀夫