浦和vs横浜FM スタメン発表
[4.25 J1百年構想リーグ EAST第12節](埼玉)
※14:00開始
主審:小屋幸栄
<出場メンバー>
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 2 宮本優太
DF 4 石原広教
DF 5 根本健太
DF 26 荻原拓也
MF 13 渡邊凌磨
MF 22 柴戸海
MF 25 安居海渡
MF 36 肥田野蓮治
MF 77 金子拓郎
FW 45 オナイウ阿道
控え
GK 16 牲川歩見
DF 3 ダニーロ・ボザ
MF 10 中島翔哉
MF 14 関根貴大
MF 24 松尾佑介
MF 37 植木颯
MF 88 長沼洋一
FW 17 小森飛絢
FW 27 照内利和
監督
マチェイ・スコルジャ
[横浜F・マリノス]
先発
GK 1 朴一圭
DF 2 加藤蓮
DF 13 井上太聖
DF 17 ジェイソン・キニョーネス
DF 22 角田涼太朗
MF 6 渡辺皓太
MF 11 ジョルディ・クルークス
MF 28 山根陸
MF 30 ユーリ・アラウージョ
MF 40 天野純
FW 9 谷村海那
控え
GK 21 飯倉大樹
DF 33 諏訪間幸成
MF 8 喜田拓也
MF 29 樋口有斗
FW 18 オナイウ情滋
FW 19 テヴィス
FW 24 近藤友喜
FW 26 ディーン・デイビッド
FW 46 浅田大翔
監督
大島秀夫
※14:00開始
主審:小屋幸栄
<出場メンバー>
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 2 宮本優太
DF 4 石原広教
DF 5 根本健太
DF 26 荻原拓也
MF 13 渡邊凌磨
MF 22 柴戸海
MF 25 安居海渡
MF 36 肥田野蓮治
MF 77 金子拓郎
FW 45 オナイウ阿道
控え
GK 16 牲川歩見
DF 3 ダニーロ・ボザ
MF 10 中島翔哉
MF 14 関根貴大
MF 37 植木颯
MF 88 長沼洋一
FW 17 小森飛絢
FW 27 照内利和
監督
マチェイ・スコルジャ
[横浜F・マリノス]
先発
GK 1 朴一圭
DF 2 加藤蓮
DF 13 井上太聖
DF 17 ジェイソン・キニョーネス
DF 22 角田涼太朗
MF 6 渡辺皓太
MF 11 ジョルディ・クルークス
MF 28 山根陸
MF 30 ユーリ・アラウージョ
MF 40 天野純
FW 9 谷村海那
控え
GK 21 飯倉大樹
DF 33 諏訪間幸成
MF 8 喜田拓也
MF 29 樋口有斗
FW 18 オナイウ情滋
FW 19 テヴィス
FW 24 近藤友喜
FW 26 ディーン・デイビッド
FW 46 浅田大翔
監督
大島秀夫