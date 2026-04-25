栃木Cvs栃木SC スタメン発表
[4.25 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第12節](CFS)
※14:00開始
主審:田邉裕樹
<出場メンバー>
[栃木シティ]
先発
GK 16 児玉潤
DF 5 奥井諒
DF 17 知念哲矢
DF 42 マテイ・ヨニッチ
DF 88 升掛友護
MF 7 森俊貴
MF 20 ペドロ・アウグスト
MF 24 西谷和希
FW 8 山下敬大
FW 19 ダヴィド・モーベルグ
FW 77 田中パウロ淳一
控え
GK 31 相澤ピーター・コアミ
DF 22 鈴木裕斗
DF 28 小西慶太郎
DF 32 小池裕太
DF 33 乾貴哉
MF 10 岡庭裕貴
MF 18 加藤大
FW 9 鈴木武蔵
FW 29 齋藤恵太
監督
今矢直城
[栃木SC]
先発
GK 71 猪越優惟
DF 25 岩崎博
DF 37 木邨優人
DF 88 内田航平
MF 6 阿部海斗
MF 13 大曽根広汰
MF 15 堤陽輝
MF 27 永井大士
MF 40 食野壮磨
MF 81 中野克哉
FW 9 近藤慶一
控え
GK 21 櫻庭立樹
DF 24 田端琉聖
DF 26 田畑知起
MF 17 杉森考起
MF 39 屋宜和真
MF 47 吉野陽翔
FW 19 庄司朗
FW 29 矢野貴章
FW 80 オタボー・ケネス
監督
米山篤志
※14:00開始
主審:田邉裕樹
<出場メンバー>
[栃木シティ]
先発
GK 16 児玉潤
DF 5 奥井諒
DF 17 知念哲矢
DF 42 マテイ・ヨニッチ
DF 88 升掛友護
MF 7 森俊貴
MF 20 ペドロ・アウグスト
MF 24 西谷和希
FW 8 山下敬大
FW 19 ダヴィド・モーベルグ
FW 77 田中パウロ淳一
控え
GK 31 相澤ピーター・コアミ
DF 28 小西慶太郎
DF 32 小池裕太
DF 33 乾貴哉
MF 10 岡庭裕貴
MF 18 加藤大
FW 9 鈴木武蔵
FW 29 齋藤恵太
監督
今矢直城
[栃木SC]
先発
GK 71 猪越優惟
DF 25 岩崎博
DF 37 木邨優人
DF 88 内田航平
MF 6 阿部海斗
MF 13 大曽根広汰
MF 15 堤陽輝
MF 27 永井大士
MF 40 食野壮磨
MF 81 中野克哉
FW 9 近藤慶一
控え
GK 21 櫻庭立樹
DF 24 田端琉聖
DF 26 田畑知起
MF 17 杉森考起
MF 39 屋宜和真
MF 47 吉野陽翔
FW 19 庄司朗
FW 29 矢野貴章
FW 80 オタボー・ケネス
監督
米山篤志