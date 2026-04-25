食品スーパー「ロピア」の野菜詰め放題で、袋から大根が大きく突き出すほど野菜を積み上げた写真がThreadsで話題になっています。“野菜タワー”のような仕上がりに、「どうやって入れたの！？」「すごすぎる」といった声が寄せられました。



【写真】これだけ詰め込んで500円！

投稿したのは、SNSで名古屋グルメを発信しているnaoさん（@n__tabelog）。友人から詰め放題の情報を聞き、「よし！やってやるぞ！」と気合いを入れて挑んだといいます。



詰め始めると、その場にいた店員からコツを教わったそう。「まずは丸いものを土台にして、次に長いものを刺していくといいよ」というアドバイス通りに詰めていった結果、袋の口から大根が突き出し、タマネギやジャガイモ、サツマイモが重なる仕上がりに。「袋に乗っていればOK」と店員に太鼓判を押してもらいつつも、「周りにここまで詰めている方がいなかったので少し恥ずかしかった」と振り返ります。



今回naoさんが参加した詰め放題では、総重量は分からないものの、かなりの数の野菜が入ったそうです。



「500円で手に入れた野菜の量は、大根1本、ナス1本、ニンジン4本、サツマイモ8本、ジャガイモとタマネギはそれぞれ10個ほど。じゃがバターや丸ごとタマネギスープ、炊飯器で蒸したサツマイモのおやつなど、大量の野菜をさまざまな料理に活用しました」



投稿への反響は、naoさん自身も予想していなかったといいます。



「こんなにコメントが来ると思っていなかったので驚きました。私の発信でロピアへ行く方が増えたら嬉しいなと思いました！」