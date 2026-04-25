GWはプリキュア三昧！ TVerで「キミとアイドルプリキュア♪」厳選10話を特別配信
今年のゴールデンウィークは、アイドルたちの輝きをTVerで！
「キミとアイドルプリキュア♪」特別企画として、過去エピソードから選りすぐりの10本が順次配信されます。
注目のラインナップは、各キャラのデビューを飾る第1、3、7、19話に加え、物語が加速する29～31話、そして感動のフィナーレへ向かう43、48、49話というファン垂涎の構成。
配信は4月26日に最初の4話（1, 3, 7, 19話）を一挙公開。以降は毎日1話ずつ、朝8時に順次追加されます。各話とも1か月間の期間限定配信です。
本企画は、TVerの「名探偵プリキュア！」ページ内にて展開されます。この連休は、アイドルたちの歌と勇気を全力でチャージしましょう！
「キミとアイドルプリキュア♪」配信予定
4月26日(日)
1話「キラッキランラン♪キュアアイドルデビュー！」
3話「勇気を出して♪キュアウインクデビュー！」©ABC-A・東映アニメーション
7話「心おどる♪キュアキュンキュンデビュー！」©ABC-A・東映アニメーション
19話「ふたりの誓い♪キュアズキューン＆キュアキッスデビュー！」©ABC-A・東映アニメーション
4月27日(月)
29話「メロロンのともだち」
4月28日(火)
30話「プリキュア！キラッキラン・フォー・ユー！」
4月29日(水)
31話「アイドルプリキュアのセンター！？」
4月30日(木)
43話「うたの歌」
5月1日(金)
48話「ファイナルライブ！ダークイーネをご招待！」
5月2日(土)
49話「キミと一緒に！キラッキランラン♪」
「名探偵プリキュア！」毎週日曜 午前8時30分から放送。（ABCテレビ・テレビ朝日系列、BSSで放送中、TVer見逃し配信あり）