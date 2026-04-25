今年のゴールデンウィークは、アイドルたちの輝きをTVerで！

「キミとアイドルプリキュア♪」特別企画として、過去エピソードから選りすぐりの10本が順次配信されます。

注目のラインナップは、各キャラのデビューを飾る第1、3、7、19話に加え、物語が加速する29～31話、そして感動のフィナーレへ向かう43、48、49話というファン垂涎の構成。

配信は4月26日に最初の4話（1, 3, 7, 19話）を一挙公開。以降は毎日1話ずつ、朝8時に順次追加されます。各話とも1か月間の期間限定配信です。

本企画は、TVerの「名探偵プリキュア！」ページ内にて展開されます。この連休は、アイドルたちの歌と勇気を全力でチャージしましょう！



「キミとアイドルプリキュア♪」配信予定

4月26日(日)

1話「キラッキランラン♪キュアアイドルデビュー！」

©ABC-A・東映アニメーション

3話「勇気を出して♪キュアウインクデビュー！」

©ABC-A・東映アニメーション

7話「心おどる♪キュアキュンキュンデビュー！」

©ABC-A・東映アニメーション

19話「ふたりの誓い♪キュアズキューン＆キュアキッスデビュー！」

©ABC-A・東映アニメーション

4月27日(月)

29話「メロロンのともだち」

©ABC-A・東映アニメーション

4月28日(火)

30話「プリキュア！キラッキラン・フォー・ユー！」

©ABC-A・東映アニメーション

4月29日(水)

31話「アイドルプリキュアのセンター！？」

©ABC-A・東映アニメーション

4月30日(木)

43話「うたの歌」

©ABC-A・東映アニメーション

5月1日(金)

48話「ファイナルライブ！ダークイーネをご招待！」

©ABC-A・東映アニメーション

5月2日(土)

49話「キミと一緒に！キラッキランラン♪」

©ABC-A・東映アニメーション

「名探偵プリキュア！」毎週日曜 午前8時30分から放送。（ABCテレビ・テレビ朝日系列、BSSで放送中、TVer見逃し配信あり）