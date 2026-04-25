¡ÖÄ¹Ç¯¤Î¶ìÏ«¤¬¤ä¤Ã¤ÈÊó¤ï¤ì¤¿¡×¤ÈÊì¤Ï´î¤ó¤À¡Ä¤«¤Ä¤Æ¤Ï½ÂÃ«¤òË½ÁöÂ²¤È¤·¤ÆÁö¤ê²ó¤Ã¤¿¡Ö¸µ¥ä¥ó¡×¥É¥¯¥¿¡¼¡Ê43¡Ë¤¬28ºÐ¤Ç°å³ØÉô¼õ¸³¤ò·è°Õ¤·¤ÆÌ´¤ò¸½¼Â¤Ë¤¹¤ë¤Þ¤Ç
¡Ò¡Ö¹ü¤¬¸«¤¨¤ë¤°¤é¤¤¤Î·ã¤·¤¤Îö½ý¤Ç¡Ä¡×¥Ð¥¤¥¯»ö¸Î¤Ç¼õ¸³¤Ë¼ºÇÔ¤·¡¢Á´¿È¤ËÆþ¤ìËÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤¿¤¬¡Ä¸µ¥ä¥ó¥É¥¯¥¿¡¼¡Ê43¡Ë¤¬¸ì¤ë¡¢28ºÐ¤Ç°å»Õ¤òÌÜ»Ø¤¹¤È·è¤á¤¿ÍýÍ³¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡ºë¶Ì°å²ÊÂç³Ø¤Ë¶Ð¤á¤ë°å»Õ¡¦ß·ÅÄÀ¯»Ë¤µ¤ó¡Ê43¡Ë¡£°å»Õ¤È¤¤¤¨¤Ð¥¨¥ê¡¼¥È¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¿¦¶È¤À¤¬¡¢Çò°á»Ñ¤¬»÷¹ç¤¦ß·ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¼Â¤Ï°Õ³°¤Ê²áµî¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¼ã¤¤º¢¤Ï¡È°¤¤À¤³¦¤Î¿Í¤¿¤Á¡É¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö¸µ¥ä¥ó¡×¥É¥¯¥¿¡¼¤Ê¤Î¤À¡£
¡Ú¶ÄÅ·¥¥ã¥ê¥¢¥Á¥§¥ó¥¸¡ÛÂç³ØÉÂ±¡¤ÇÆ¯¤¯¥¨¥ê¡¼¥È°å»Õ¡Ê43¡Ë¤Î¡Ö³ä¤êÈ¤¤ò²¿ËÜ¤â·ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¡×¥Ô¥¢¥¹¤ò³ÈÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡È¥¬¥Á¥ä¥ó¥¡¼¡É»þÂå¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë
¡¡10Âå¤Ç¥ä¥ó¥¡¼Æ»¤ËÆÍ¤¿Ê¤ó¤Àß·ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÂç³Ø¼õ¸³¤Ë¼ºÇÔ¡£¼«Âð¤Ë°ú¤¤³¤â¤Ã¤¿´ü´Ö¤ò·Ð¤ÆÃÎ¿Í¤Î²ñ¼Ò¤Ë½¢¿¦¤¹¤ë¤¬¡¢¾Ã¤¨¤Ê¤¤ÎôÅù´¶¤È¸å²ù¤¬¾ï¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£°å³Ø¤Ø¤ÎºÆÄ©Àï¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï28ºÐ¤Î»þ¤À¡£Âç¤¤Ê²ó¤êÆ»¤ÎËö¤ËÌ´¤òÄÏ¤à¤Þ¤Ç¤Îµ°À×¤ò¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÆâÅÄÊþ»Ò¤µ¤ó¤¬¾Ü¤·¤¯Ê¹¤¤¤¿¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î3²óÌÜ¡¿ºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à¡Ë
¸½ºß¤Îß·ÅÄÀ¯»Ë°å»Õ¡¡ËÜ¿ÍÄó¶¡
¢¡¢¡¢¡
¡Ö2Ç¯·×²è¡×¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤é°å³ØÉô¹ç³Ê¤òÌÜ»Ø¤¹
¡½¡½Ãæ³ØÀ¸¤Þ¤Ç¤ÏÊÙ¶¯¤¬¤è¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢10Ç¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥¯¡£ÊÙ¶¯¤Î´ª¤Ï¤¹¤°¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ß·ÅÄ¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢ß·ÅÄ¡Ë¡¡2011Ç¯3·î1Æü¡¢¤ª¸«Éñ¤¤µ¢¤ê¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿½ñÅ¹¤ÇÀÎ¤Ç¤¤¿¤«¤éÂç¾æÉ×¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¹â1¤Î¥Æ¥¥¹¥È¤ò¼ê¤Ë¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Þ¥¸¤ÇÌõ¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖH¡×¤¬¿åÁÇ¤Î¸µÁÇµ¹æ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¹¤é³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤Ã¤ÈÁ°¤«¤é¤ä¤êÄ¾¤µ¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤À¤È»×¤¤¡¢Ãæ1¤Î¥É¥ê¥ë¤«¤é¹â3¤Þ¤Ç¤Î»²¹Í½ñ¤È¥Î¡¼¥È¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¿ôËü±ßÊ¬¤Û¤É¹ØÆþ¤·¡¢ÊÙ¶¯¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¹â¹»Â´¶È¤«¤é10Ç¯·Ð²á¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê·è°Õ¤Ç¿Æ¤ËºÆÅÙ°å»Õ¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¡¢¤Ì¤«´î¤Ó¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£¶èÀÚ¤ê¤È¤·¤Æ¡¢1¥«·î¤ÇÃæ³ØÀ¸¤ÎÊÙ¶¯¤ò½ª¤¨¤é¤ì¤¿¤é¡¢¿Æ¤Ë°å³ØÉô¼õ¸³¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£·ë²ÌÅª¤Ë¡¢1¥«·î¸å¤Ë¿Æ¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¥Î¡¼¥È¤ò¸«¤»¡ÖÃæÅÓÈ¾Ã¼¤ËÂç³Ø¼õ¸³¤òÄü¤á¤¿¤±¤É¡¢¤â¤¦°ì²óÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡£¤â¤·°å³ØÉô¤Ë¼õ¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï»Ù±ç¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤´Î¾¿Æ¤Ï¤Ê¤ó¤È¡©
ß·ÅÄ¡¡Éã¤Ï¡Ö¹¥¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¤è¡×¤Î°ì¸À¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤¦¾¯¤·´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤É¤ó¤ÊÊÙ¶¯Ë¡¤ò¼ÂÁ©¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
ß·ÅÄ¡¡Ä©Àï¤¹¤ë¤Ê¤é»öÁ°¤Î¥×¥é¥ó¤¬Âç»ö¤À¤È¹Í¤¨¡¢¹ñÎ©°å³ØÉô¤òÂè°ì»ÖË¾¤Ë¸«¿ø¤¨¡¢¹ç³Ê¤Þ¤Ç¤Ë2Ç¯¤«¤±¤ë·×²è¤òÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£»äÂç¤Î°å³ØÉô¤Ï±Ñ¿ô¤ÈÍý²Ê2²ÊÌÜ¤Î4²ÊÌÜ¤Ç¼õ¸³¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢1Ç¯ÌÜ¤Ï±Ñ¿ôÍý¤Ë¹Ê¤ê¡¢2Ç¯ÌÜ¤Ç¹ñ¸ì¤È¼Ò²ñ¤ò²Ã¤¨¤Æ¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÁ´¶µ²Ê¤ò´°À®¤µ¤»¤ëÁÛÄê¤Ç¤¹¡£
¡¡ÊÙ¶¯¤ÏÁáÄ«¤ä¡¢ÄÌ¶Ð»þ´Ö¤Ê¤É¤Î·ä´Ö»þ´Ö¤¬¼ç¤Ç¡¢³èÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ïº¸ÏÓ¡£¡Ö¤¢¤ì¤Ê¤ó¤À¤Ã¤±¡©¡×¤È¡¢°Åµ²ÊÌÜ¤Ç³Ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ïº¸ÏÓ¤Ë½ñ¤¡¢³Ð¤¨¤¿¤é¾Ã¤¹¤È¤¤¤¦Ã±½ã¤Ê¥ë¡¼¥ë¤ò²Ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤Ü¥Î¡¼¥ÈÂå¤ï¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢1Ç¯´Ö¤Ïº¸ÏÓ¤òåºÎï¤ËÀö¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¥¬¥é¥±¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤ò»×¤¤½Ð¤¹¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç»þÂå¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡£
·×²è¤è¤êÁá¤¯1Ç¯¤Çºë¶Ì°å²ÊÂç³Ø°å³ØÉô¤Ë¹ç³Ê
¡½¡½·×²è¤Ï½çÄ´¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ß·ÅÄ¡¡³Ø¹»¤Ç¶µ¤ï¤ëÊÙ¶¯¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨Íý²ò¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¼«Æ°Åª¤Ë¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤ÏÆÈ³Ø¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½½Ê¬¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤«¤é¼¡¤ÎÃ±¸µ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤òÅ°Äì¤·¤Þ¤·¤¿¡£·úÊª¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£ÃÏÈ×²þÎÉ¤·¤Æ¡¢´ðÁÃ¤ò¸Ç¤á¤Æ¡¢Ãì¤òÎ©¤Æ¡¢²°º¬¤ÈÊÉ¤ò¤Ä¤±¡¢ÆâÁõ¤ò»Ü¤·¤Æ½é¤á¤Æ¿Í¤¬½»¤á¤ë²È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¹©Äø¤ò°ì¤Ä¤Ç¤âÈô¤Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éÍ½Äê¤ÏÂçÉý¤ËÃÙ¤ì¡¢¤ä¤Ã¤È¡Ö¿ô·C¡×¤ËÆþ¤ì¤¿¤Î¤¬12·î¡£¤½¤Î»þÅÀ¤ÇÂ¾¤Î¶µ²Ê¤âÌ¤½¤ÈÏ°Ï¤¬Â¿¤¯¡¢1Ç¯ÌÜ¤Î1¡Á3·î¤Ë¤«¤±¤Æ¼õ¤±¤¿»äÂç°å³ØÉô¤Î»î¸³¤Ç¤Ï¡¢¼õ¸³ËÜÈÖ¤Ç½é¤á¤Æ¿¨¤ì¤ëÆâÍÆ¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢»î¸³¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤ËÍý²ò¤¬¿Ê¤ß¡¢3·î¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÀ®ÀÓ¤¬¾å¤¬¤ë¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¡¢¤³¤ÎÇ¯¤Ëºë¶Ì°å²ÊÂç³Ø¸å´ü»î¸³¤ÇÆÃÂÔÀ¸¤È¤·¤Æ¹ç³Ê¡£Åö½é¤Î2Ç¯·×²è¤Ï¸«Ä¾¤·¤Æ29ºÐ¤Ç°å³ØÉô¤ËÆþ³Ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¹ç³Ê¤ÎÃÎ¤é¤»¤Ë¡¢¤´Î¾¿Æ¤Ï¤Ê¤ó¤È¡©
ß·ÅÄ¡¡¡ÖÄ¹Ç¯¤Î¶ìÏ«¤¬¤ä¤Ã¤ÈÊó¤ï¤ì¤¿¡×¤ÈÊì¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£Éã¤Ï¤¤¤Ä¤â¤ÎÄ´»Ò¤Ç¡Ö¤¢¤¢¤½¤¦¤«¡£ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤Î°ì¸À¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ä¶°ìÎ®¤ÏÌµÍý¤Ç¤â°ìÎ®¤Î°å»Õ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤
¡½¡½¸½ºß¤Ïºë¶Ì°å²ÊÂç³Ø°å³ØÉô¼ªÉ¡°ö¹¢²Ê¤Ç½õ¶µ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼þ¤ê¤è¤ê10Ç¯ÃÙ¤ì¤Æ°å»Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ß·ÅÄ¡¡¥¥ã¥ê¥¢¾å¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ÏÅöÁ³¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¯ÎðÅª¤ËËÍ¤¬¤É¤¦´èÄ¥¤Ã¤Æ¤âÅÐ¤êµÍ¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¹â¤ß¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¤â¤¦Ä¶°ìÎ®¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤ÊÀ¤³¦¤Ç¤â¤½¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÃÃÏ£¤òÂ³¤±¡¢¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ËÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¿Í¤·¤«¡¢Ä¶°ìÎ®¤Î°è¤Ë¤ÏÅþÃ£¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤À¤±¤É°ìÎ®¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Ìîµå¤Ç¤â¡¢¥×¥í¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤À¤±¤¬ÌÜ»Ø¤¹Æ»¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¸å¿Ê¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È¤â¡¢Î©ÇÉ¤ÊÌîµåÁª¼ê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÆ»¤ÏÄ¹¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤òËá¤¡¢¸åÇÚ¤Î°éÀ®¤Ë¿ÔÎÏ¤·¡¢°å»Õ¤È¤·¤ÆÃ¯¤«¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ï°å¼Ô¤Ç¤¹¤È¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²áµî¤Î·Ð¸³¤Ï°å»Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤âº¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë
¡½¡½Âç¤¤Ê²ó¤êÆ»¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤¢¤Î¤È¤¤³¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸å²ù¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ß·ÅÄ¡¡¸å²ù¤Ï¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï²áµî¤Î¼«Ê¬¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹â¹»À¸¤Î¤È¤¤Ï¡¢¤¿¤À¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¥ä¥ó¥¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡£²áµî¤òÈÝÄê¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢º£¤ò´èÄ¥¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤âÂç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤ò·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤µ¤¨¤¹¤ì¤Ð¡¢17ºÐ¤Î¼«Ê¬¤â24ºÐ¤Î¼«Ê¬¤âµ±¤¯¤·¡¢50ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼«Ê¬¤â¤¤Ã¤Èµ±¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Åö»þ¤Î¥ä¥ó¥¡¼¤À¤Ã¤¿¼«Ê¬¤¬´é¤ò½Ð¤¹½Ö´Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ß·ÅÄ¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ïº£¤â¥Ð¥¤¥¯¤¬¼ñÌ£¤Ç¡¢¤Õ¤é¤Ã¤ÈËÌ³¤Æ»¤ò1¼þ¤·¤Ë¥Ð¥¤¥¯¤ÇÎ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°å»Õ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¤Î¤Ç¿ÇÎÅÃæ¤Ë¥ä¥ó¥¡¼¤Ã¤Ý¤µ¤¬¤Ç¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤Þ¤Ë¸åÇÚ¤«¤é¸ýÄ´¤äÌÜ¤Ä¤¤¬¤á¤Ã¤Á¤ãÉÝ¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤¤Ç¤¹¤«¡©
ß·ÅÄ¡¡¿ÇÎÅ¾å¡¢¼é¤ë¤Ù¤¥ë¡¼¥ë¤òÁÂ¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ä¡¢¿Í¤Ë¤â¤Î¤ò¶µ¤ï¤ë»ÑÀª¤¬¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤¤Ä¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ä¥ó¥¡¼¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¾å²¼´Ø·¸¤¬ËÜÅö¤Ë¸·¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢ËÍ¼«¿È¤â¡È¥ë¡¼¥ë¤ÏÇË¤ë¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¡É¤È¤¤¤¦¥ä¥ó¥¡¼¤ÎÈþ³Ø¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÉÔÎÉ¤ÎÀ¤³¦¤Ç¿È¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤Î¤ÏÈ¿¹³¿´¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶Ú¤òÄÌ¤¹´¶³Ð¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¤¤¶Çò°á¤òÃå¤ë¤È¡ÈÇË¤Ã¤Æ¤¤¤¤¥ë¡¼¥ë¤È¡¢ÇË¤Ã¤¿¤é½ª¤ï¤ë¥ë¡¼¥ë¤Ï°ã¤¦¡É¤ÈµÞ¤Ë¤Þ¤È¤â¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¤½Ð¤¹¡£¿Í´Ö¤È¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤âÅÔ¹ç¤è¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÍ¤Ï²ó¤êÆ»¤ò¤·¤¿Ê¬¡¢°å³ØÉô¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤è¤ê¤Ï¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÀ¤³¦¤Î¿Í¤¿¤Á¤ò¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¡¢Î×¾²°å¤È¤·¤ÆËÜÅö¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê¶¶ø¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Æ¿È¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤ë¤Î¤â¡¢²áµî¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥é¥Ñ¥é¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼«Ê¬¤â¡¢¹Ó¤ì¤Æ¤¤¤¿¼«Ê¬¤â¡¢º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤É¤Á¤é¤âÈÝÄê¤¹¤Ù¤²áµî¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°å»Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¤â¤¹¤Ù¤Æ¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Çº¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡×¤È¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¡×
¡½¡½ß·ÅÄ¤µ¤ó¤ÎµÕÅ¾¿ÍÀ¸¤Ë¡¢¡ÖÃÏÆ¬¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤À¤±¡×¡Ö´Ä¶¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¤À¤±¡×¤È»×¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÀ¼¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦ÊÖ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
ß·ÅÄ¡¡ÃÏÆ¬¤ò¤É¤¦ÄêµÁ¤¹¤ë¤«¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢³Î¤«¤Ë°å³ØÉô¤ËÆþ¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î³ØÎÏ¤ä¡¢¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë´Ä¶¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÅÀ¤ÇËÍ¤Ï¤È¤Æ¤â·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤Îµ»ö¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¸«¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë²¿¤«°ú¤Ã¤«¤«¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÆÉ¤ó¤ÇÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÊÒ¤Å¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢ÊüÃÖ¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Î¿´¤Î²ÙÊª¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¸½¾õ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯ÎÏ¤Ï¤â¤¦½½Ê¬¤Ë¤½¤Î¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¹¡£ËÍ¤ÏÃÏÆ¬¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°å³ØÉô¤ËÆþ¤ë¤È·è¤á¤Æ¤«¤é¤ÏËÜµ¤¤ÇÅØÎÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Î¸úÎ¨¡ß»þ´Ö¡á»Å»öÎÌ¡Ï¤À¤È¤¹¤ë¤È¡¢¸úÎ¨¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤¹¡£º£¤Î¼«Ê¬¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢²¿¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡£¼«Ê¬¤Î¸½ºßÃÏ¤ò¸«Äê¤á¡¢¸úÎ¨¤¬Äã¤±¤ì¤Ð¡¢Å¬ÀÚ¤Ê´ü´Ö¤ò³Ý¤±¡¢»Å»öÎÌ¤¬Â¤ê¤ë¤Þ¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¡£
¡¡ËÍ¤ÏÈæ³ÓÅª½¸ÃæÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢¹¬¤¤1Ç¯¤Ç¹ç³Ê¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï£²Ç¯¤Ç°ìÄÌ¤ê¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ3Ç¯¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Î¶èÀÚ¤ê¤Ë¤·¤è¤¦¤È·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·3Ç¯¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤â·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î»þ¤ÏÊÌ¤ÎÆ»¤â¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤è¤¦¡¢¤È¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÄ©Àï¤¹¤ë¤«¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÄü¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¼¡¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Î¾¿Æ¤Ø¤Î»×¤¤¤Èº£¸å¤ÎÌÜÉ¸
¡½¡½Ä©Àï¤¹¤ë¤Þ¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤´Î¾¿Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ß·ÅÄ¡¡¼«Ê¬¤¬°å»Õ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÈá¤·¤¤»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¸å²ù¤ä¡¢Êì¤Î¼ê½Ñ¤ÎºÝ¡¢¼«Ê¬¤¬°å»Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢Êì¤ò°Â¿´¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¤È¤«¡£µ¤¤Å¤±¤Ð¡¢°å»Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æ°µ¡¤ÏÁ´¤Æ¿Æ¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¢¡¢Éã¤Ï»×¤Ã¤¿¤Û¤É°å»Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âºÇ¶á¤Ï¡¢¼Â¤Ï´î¤ó¤Ç¤ë¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ß·ÅÄ¤µ¤ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿ÍÀ¸·±¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢ß·ÅÄ¤µ¤ó¤Îº£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ß·ÅÄ¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤È¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢°Â¿´¤ä¾Ð´é¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë°åÎÅ¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¸¦µæ¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤ÆÏÀÊ¸È¯É½¤ò½Å¤Í¡¢¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤¬À¤³¦¤Î¿Í¡¹¤Î¹¬¤»¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢º£¸å¤Î°å»Õ¿ÍÀ¸¤ò¤«¤±¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¢¡¢ÀÎ¤ÏÀí¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Îº¢¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤¤¤¿Éé¤±¤óµ¤¤ò¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÆâÅÄ Êþ»Ò¡Ë