タレント篠原かをり（31）が24日、都内で、初エッセー集「地図はない、目的地もない、でも迷子ではない」（NHK出版）発売記念イベントに、夫で知的エンタメ集団「QuizKnock」河村拓哉（32）と出席した。

TBS系「世界ふしぎ発見」、日本テレビ系「嗚呼!!みんなの動物園」などで活躍するかたわら、大学院での研究も続け今春、博士号を取得。順風満帆なキャリアを積んだイメージだが、同書では不器用さやコンプレックスを抱え、生きづらさと闘ってきた過去をつづっている。

篠原は「エッセー本を出すのが、人生で成し遂げたい夢リストの1つだったので、かなってうれしい。本当にうれしいと鳥肌が立つ」と歓喜した。

実際に書店に並んだのを見て、「記憶が本になって、外に向けて書いていたとう実感が芽生えた」と思いをかみしめた。

自らの人生は「将来こうなりたいと地図を描けた人生ではない」としたが、「目指した結果ではない現在地が好き」という。「まだこの先どこに向かうのかは分からないけど、分からないことは迷子ではない」と胸を張った。「作家にはなりたいと思ったけど、タレントは想定外。でも、それ自体が面白い」とし、その思いをタイトルに込めた。

夫の河村を対談相手に選んだ理由として「本の内容と人生で占める割合が多い人」としつつ、「家での一発ギャグとか、外では絶対やらないので、その面白さを見てほしいと思った」という。

これに河村は「長く居ると喜びそうなことは分かってくるので、僕が思い付いたことをやっているだけ」とすると、「それを一発ギャグと受け取られているという…」と苦笑いを浮かべた。

「20歳で本を出して、とにかく文章を書き続けてきたけど、まだまだ書きたい」という篠原。「すべて書き切るまで生きてきたい！」とアピールした。