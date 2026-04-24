鳥海ブルーラインがきょう開通しました。

【写真を見る】景色に感激！ 鳥海ブルーラインが開通 遊佐町と秋田県を結ぶ全長約35キロメートルの山岳観光道路（山形）

鳥海ブルーラインは、山形県遊佐町と秋田県を結ぶ全長およそ３５キロメートルの山岳観光道路です。

開通になった鳥海ブルーラインをそのまま登っていき、秋田側の鳥海山５合目に位置するのが鳥海鉾立ビジターセンターです。ここからは庄内地域や秋田側の景色を一望することができます。

青空の広がったきょうは多くの人で賑わっていました。

■訪れた人は

訪れた人（埼玉から）「今回の旅行はナマハゲを見るのがメインだった。何気なく寄ってみて、きょう開通日というのを知って寄ってみたが、こっちの方が感激した」

訪れた人（埼玉から）「すごく素敵だなと思います。雪の壁とかは経験がないのですごくよかった。今とても楽しいです」





訪れた人（秋田から）「天気も良かったしすごくいいですね。きょうツーリング日和だがまだ寒いですね。景色は最高」

全面開通となった鳥海ブルーラインですが、来月１７日までは遊佐町の駒止ゲートから秋田県境までは夜間通行止めになるという事です。