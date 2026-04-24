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実業家のマイキー佐野氏が構造的敗北を分析！『SONYと共に共倒れ。ホンダのEV3車種開発中止が示す日本車の圧倒的敗北のリアルとは』

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実業家のマイキー佐野氏が、ホンダのEV戦略の軌道修正とSONYとの共同プロジェクト「AFEELA」中止の背景を、中国メーカーとの構造的格差を交えながら論じている。



動画の序盤で佐野氏が着目するのは、ホンダが直面する数兆円規模の財務的負担だ。EV事業への経営資源集中が招いた収益悪化に加え、サプライヤーへの保証費用が膨らみキャッシュフローを圧迫しているという。需要の多様化に製品構成が追いついていない現状が、競争力低下の一因として浮かび上がる。



バッテリー調達戦略においても鋭く切り込む。複数のパートナーとの提携を重ねた結果、意思決定のスピードが鈍化し市場変化への柔軟な対応が困難になったとする分析は、日本の大手製造業が抱える共通課題を示唆している。



中盤では「AFEELA」の開発中止が正面から論じられる。想定価格が極めて高額である一方、航続距離などのスペック面では際立った優位性がなく、消費者のニーズやコスト構造との間に大きな乖離があったと佐野氏は指摘する。エンタメ機能を前面に打ち出した製品コンセプトが、完全自動運転が未実現の現状では十分な実用性を持てなかったという見方も示される。



中国メーカーとの比較では、技術力よりもビジネスモデルの構造差が問題の核心だと断言する。バッテリーから半導体・モーターまで垂直統合で一貫生産することでコストを圧縮する中国勢に対し、外部委託と複雑な提携網に頼る日本メーカーは中間コストと調整コストの両面で不利な立場に置かれている。



開発スピードの格差も深刻だ。企画から市場投入までの期間において両者の間には2倍以上の差があるとされ、継続的なソフトウェアアップデートを前提とした開発モデルへの転換が遅れていることが競争力低下に直結している。



最終盤で佐野氏はハイブリッド回帰やインド市場への注力といったホンダの今後の方針を取り上げながらも、現在の開発ペースでは市場変化に追いつくことが極めて難しいと結論づけた。中国市場での価格競争においては勝算が見出せないとする見解も示されており、日本の自動車産業が迫られている変革の深刻さが際立つ。