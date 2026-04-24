二子玉川ライズ・ショッピングセンターに「ディズニーストア 二子玉川ライズ S.C.店」がグランドオープン！

オープンを記念し、「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」をデザインした店舗限定グッズの発売やプレゼントキャンペーンなども実施されます☆

「ディズニーストア 二子玉川ライズ S.C.店」グランドオープン

グランドオープン日：2026年5月27日（水）

※グランドオープン当日は、ディズニーストアクラブアプリを使用したディズニーストア来店予約が必要となります

所在地：〒158-0094 東京都世田谷区玉川2-21-1

営業時間：10:00〜20:00

東京都世田谷区内の二子玉川ライズ・ショッピングセンター内にグランドオープンする「ディズニーストア 二子玉川ライズ S.C.店」

新店舗は、「魔法使いの弟子」に扮した「ミッキーマウス」によって魔法がかけられた、夢の世界をコンセプトにしたデザインです。

エントランスでは「ミッキーマウス」のスタチューがゲストをお迎えし、魔法によって現れた夕焼け色に染まる雲の中をイメージした空間へ誘います。

さらに「ダンボ」や「ティンカー・ベル」などのキャラクターをモチーフにした金細工風のきらびやかな装飾や、お城の塔をイメージしたデザインにも注目です。

画面に触れると、ディズニープリンセスが現れる仕掛け付きの「マジカルスクリーン」も登場し、ディズニーの世界観に包まれながらお買い物が楽しめるのも魅力の一つ。

店内には、ディズニーやピクサーのグッズが約1,300点並び、ディズニーストアオリジナルキャラクターの「UniBEARsity（ユニベアシティ）」や「UniBestiez（ユニベスティーズ）」、ぬいぐるみシリーズ「うるぽちゃちゃん」も販売されます。

ほかにもライフスタイル雑貨、お菓子、アパレル、キッズ用グッズ、人気ブランドとの共同企画グッズなど、幅広い世代の方々が楽しめるお店です☆

グランドオープンを記念し、二子玉川ライズ S.C.店限定グッズが登場

グランドオープンを記念して、全11種類の二子玉川ライズ S.C.店限定グッズを発売。

黄色と白を基調にした「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のグッズなどがラインナップされます。

※数量限定のため、なくなり次第終了となります

ぬいぐるみキーチェーン「ミッキーマウス」

価格：2,800円(税込)

黄色と白を基調としたコスチュームに身を包んだ華やかなアートを使用した「ミッキーマウス」のぬいぐるみキーチェーン。

チェーンにあしらわれた、色鮮やかなビーズストラップがアクセントになっています。

ぬいぐるみキーチェーン「ミニーマウス」

価格：2,800円(税込)

二子玉川ライズ S.C.店限定デザインを使用した「ミニーマウス」のぬいぐるみキーチェーン。

ほんのりピンク色に染まったほっぺやカールした長いまつげもポイントです。

トートバッグ

価格：1,200円(税込)

“FUTAKO TAMAGAWA”の文字がポイントのトートバッグ。

手を取り合いながら満面の笑みを浮かべる「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」がデザインされています。

ショッピングバッグ

価格：950円(税込)

お買い物時に便利なショッピングバッグもラインナップ。

「ミッキーマウス」と「ミッキーマウス」を大きくデザインした、限定感のあるグッズです。

うるぽちゃちゃん ぬいぐるみ「ミッキーマウス」

価格：1,800円(税込)

ディズニーストアのぬいぐるみシリーズ「うるぽちゃちゃん」の二子玉川ライズ S.C.店限定デザイン。

ハニーカラーを基調にしたハットや蝶ネクタイがお似合いです☆

うるぽちゃちゃん ぬいぐるみ「ミニーマウス」

価格：1,800円(税込)

「ミッキーマウス」とお揃いのコーディネートが愛らしい「ミニーマウス」の「うるぽちゃちゃん」

オレンジの水玉を2つ並べた、店舗限定デザインがかわいいぬいぐるみです。

プレゼントキャンペーン

グランドオープン記念のプレゼントキャンペーンとして、税込み5,000円以上の購入で二子玉川ライズ S.C.店限定デザインのオリジナルトートバッグをプレゼント。

実施期間：2026年5月27日（水）〜なくなり次第終了

さらに店内では、希望された方に二子玉川ライズ S.C.店限定のショップカードがプレゼントされます。

詳細は店内のディズニーストアキャストの方におたずねください。

※数量限定のため、なくなり次第終了となります

※内容は都合により中止、または変更される場合があります

ディズニーストアクラブポイント5倍キャンペーン

実施期間：2026年5月27日（水）〜5月29日（金）

ディズニーストアクラブのポイント5倍キャンペーンを実施。

ディズニーストアクラブへ登録し、お買い物をすることで適用されます。

魔法によって現れた夕焼け色に染まる雲の中をイメージした空間が広がるディズニーストア。

2026年5月27日にグランドオープンする「ディズニーストア 二子玉川ライズ S.C.店」の紹介でした☆

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© Disney

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

※品切れの場合があります

※商品のデザイン、価格、発売日、販売店舗、仕様は変更になる場合があります

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