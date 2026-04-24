バレーボールの大同生命ＳＶリーグ男子のサントリーが２４日、今季限りで主将を務める高橋藍が退団することを発表した。

藍はチームを通じて「サンバーズでプレーできたこの２年は今後にも繋がる大きな経験にしていきたいと思います。そして沢山の方々に支えてもらえた２年間でした。皆さんの支えがあって今の自分がいます。これからも皆さんにさらに素晴らしい景色を見せられるよう頑張ります。本当にありがとうございました」とコメントした。

２４年５月、日本のサントリーに電撃移籍し、会見を開いた。「バレーボールを夢のあるスポーツにしたい」と掲げ、２４―２５年は大同生命ＳＶリーグ初年度から参戦。チャンピオンシップを制して初代王者に輝いた。２季目の今季はサントリーの主将としてレギュラーシーズン優勝。一方で、リーグの“顔”としてコート外でも活躍。メディアに出演したり、バレーボールを広げる活動にも注力してきた。

◆高橋 藍（たかはし・らん）２００１年９月２日、京都市生まれ。２４歳。バレーは小学２年から。京都・東山高３年時の１９年度全日本高校選手権（春高バレー）を制覇。日本代表初選出は２０年２月。同４月に日体大進学。２年時の２１年１１月に伊１部セリエＡのパドバと契約し、２３―２４年季はモンツァでプレーオフ準Ｖ。２４―２５年季に日本のサントリー入りし、２季目の今季は主将。五輪は２１年東京、２４年パリ大会で７位。１８８センチ、８３キロのアウトサイドヒッター。