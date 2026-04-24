サプライズ出演の波瑠が鈴木京香と再会！『未解決の女』待望の共演展開にファン歓喜

6年ぶりに再始動した人気ドラマシリーズ『未解決の女 警視庁文書捜査官』。Season３の第2話が4月23日（木）に放送された。

前回の第1話で、異動になった肉体派熱血刑事・矢代朋（波瑠）がサプライズ登場し、喜ぶファンが続出していた本作。

続く第2話では、さらに朋が相棒の鳴海理沙（鈴木京香）と再会する展開が描かれた。

【映像】波瑠＆鈴木京香が共演！エモさあふれる再会シーン

◆「先輩！」

Season３では理沙の相棒だった朋が異動したことが明かされていたが、第1話ではそんな彼女が、理沙の新たな相棒となる・陸奥日名子（黒島結菜）のピンチに颯爽と登場。日名子を襲ってきた相手を華麗に取り押さえる大活躍が描かれ、シリーズファンはSNS上で盛り上がった。

そして第2話では、このシーンの続きが描かれる展開に。

理沙を筆頭に仲間たちが現場に到着すると、朋は「先輩！」とすぐに理沙に駆け寄り「自分に会いに来てくれたんですね」と笑顔を見せる。これに対し理沙は「べ、別にあなたに会いに来たわけじゃないわよ」と返すも、その表情は嬉しそうだ。

さらにその後、朋が「この間は山岳救助隊のお手伝いもしたんです」というと、理沙は「そんなお手伝いもしてるの？ ねえ、無茶だけはしないでよ」とすぐに心配し、普段はツンとした態度を取りつつも朋を大切に思っている様子が伝わってくる一幕に。

朋がサプライズ登場するだけでなく、理沙と再会するシーンまで描かれ、シリーズファンの心を打つ展開となった。

そして朋は「また先輩と働きたいですから」と告げ、これに理沙は「ええ、そうね」と優しく微笑んだ。