「まってむりかあいすぎる」“ののちゃん”村方乃々佳、おかっぱ頭披露 成長した姿に「本気で誰か分からなかった！」
“ののちゃん”の愛称で親しまれる歌手・子役の村方乃々佳（7）のインスタグラムが、24日更新され、5月4日放送のテレビ東京系「まりとっつぁん』（深1：00）に出演することを報告。おかっぱ頭を披露した。
【写真】「まってむりかあいすぎる」おかっぱ頭披露した“ののちゃん”
保護者・staff管理が管理するアカウントの投稿では「ドラマ 架空名作劇場『まりとっつぁん』にマリ役で出演します やってみたかったおかっぱ頭に大喜びで、本当に昭和の子どもかのように似合っていました」と報告。「おかっぱ頭に、大阪弁、涙の演技、、、！また新しいののちゃんが見れて、新鮮な現場でした」とつづった。
写真では、おかっぱ頭で口を尖らせる愛らしい姿が公開。コメント欄には「まってむりかあいすぎる」「本気で誰か分からなかった！」などの声が上がっている。
【写真】「まってむりかあいすぎる」おかっぱ頭披露した“ののちゃん”
保護者・staff管理が管理するアカウントの投稿では「ドラマ 架空名作劇場『まりとっつぁん』にマリ役で出演します やってみたかったおかっぱ頭に大喜びで、本当に昭和の子どもかのように似合っていました」と報告。「おかっぱ頭に、大阪弁、涙の演技、、、！また新しいののちゃんが見れて、新鮮な現場でした」とつづった。
写真では、おかっぱ頭で口を尖らせる愛らしい姿が公開。コメント欄には「まってむりかあいすぎる」「本気で誰か分からなかった！」などの声が上がっている。