“ののちゃん”の愛称で親しまれる村方乃々佳　※2025年撮影　（C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　“ののちゃん”の愛称で親しまれる歌手・子役の村方乃々佳（7）のインスタグラムが、24日更新され、5月4日放送のテレビ東京系「まりとっつぁん』（深1：00）に出演することを報告。おかっぱ頭を披露した。

【写真】「まってむりかあいすぎる」おかっぱ頭披露した“ののちゃん”

　保護者・staff管理が管理するアカウントの投稿では「ドラマ 架空名作劇場『まりとっつぁん』にマリ役で出演します やってみたかったおかっぱ頭に大喜びで、本当に昭和の子どもかのように似合っていました」と報告。「おかっぱ頭に、大阪弁、涙の演技、、、！また新しいののちゃんが見れて、新鮮な現場でした」とつづった。

　写真では、おかっぱ頭で口を尖らせる愛らしい姿が公開。コメント欄には「まってむりかあいすぎる」「本気で誰か分からなかった！」などの声が上がっている。