前田公輝 （C）oricon ME inc.

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　俳優の前田公輝（35）が24日までに自身のインスタグラムを更新。　Eテレ『天才てれびくん』時代のメンバーが集まった同窓会ショットを公開した。

【写真】胸熱すぎるよ…ファン興奮の『天てれ』同窓会ショットを公開した前田公輝

　2003年から06年まで『天才てれびくんMAX』に出演していた前田は、「岩井七世 飯田里穂 バーンズ勇気 伊倉愛美」と同世代の元てれび戦士の名前を挙げ、再会を喜びながら、花見をするショットを公開。写真には元てれび戦士の子どもたちも登場している。

　この投稿にファンからは「あの頃を思い出す」「胸熱すぎます」「私たちの青春」「このショット全て心に響きます！」との反響が寄せられている。