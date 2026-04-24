前田公輝、『天てれ』メンバーと貴重な同窓会ショットに歓喜の声「あの頃を思い出す」「私たちの青春」
俳優の前田公輝（35）が24日までに自身のインスタグラムを更新。 Eテレ『天才てれびくん』時代のメンバーが集まった同窓会ショットを公開した。
【写真】胸熱すぎるよ…ファン興奮の『天てれ』同窓会ショットを公開した前田公輝
2003年から06年まで『天才てれびくんMAX』に出演していた前田は、「岩井七世 飯田里穂 バーンズ勇気 伊倉愛美」と同世代の元てれび戦士の名前を挙げ、再会を喜びながら、花見をするショットを公開。写真には元てれび戦士の子どもたちも登場している。
この投稿にファンからは「あの頃を思い出す」「胸熱すぎます」「私たちの青春」「このショット全て心に響きます！」との反響が寄せられている。
【写真】胸熱すぎるよ…ファン興奮の『天てれ』同窓会ショットを公開した前田公輝
2003年から06年まで『天才てれびくんMAX』に出演していた前田は、「岩井七世 飯田里穂 バーンズ勇気 伊倉愛美」と同世代の元てれび戦士の名前を挙げ、再会を喜びながら、花見をするショットを公開。写真には元てれび戦士の子どもたちも登場している。
この投稿にファンからは「あの頃を思い出す」「胸熱すぎます」「私たちの青春」「このショット全て心に響きます！」との反響が寄せられている。