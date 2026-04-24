【あすから】約60センチの巨大「モノ消しゴム」も トンボ鉛筆の人気文具がぬいぐるみや雑貨になってくじに登場

【あすから】約60センチの巨大「モノ消しゴム」も トンボ鉛筆の人気文具がぬいぐるみや雑貨になってくじに登場