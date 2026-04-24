【あすから】約60センチの巨大「モノ消しゴム」も トンボ鉛筆の人気文具がぬいぐるみや雑貨になってくじに登場
タイトーは、トンボ鉛筆の人気文具をモチーフにした「タイトーくじトンボ鉛筆」を25日から全国のミニストップやホビーショップ、書店などで順次発売する。定番の「モノ消しゴム」をはじめとした文房具が、ぬいぐるみや日用品として展開される。
本商品は、長年親しまれてきたトンボ鉛筆の文具をタイトーくじ限定グッズとして展開するもの。なかでも目玉となるA賞は、「モノ消しゴム」を約60センチサイズで再現したぬいぐるみ。ふわふわとした手触りと大きなサイズ感で、インテリアとしても存在感を放つ仕様となっている。
【画像】でかすぎる…！くじラインナップ一覧
B賞には「モノ消しゴム」デザインのローラークリーナーが用意され、見た目の楽しさと実用性を兼ね備える。C賞とD賞では、「モノ消しゴム」や「消しゴムモノカラーズピンク」、「消えいろピット」をデザインに取り入れたランチトートバッグとクリアポーチが登場。トートバッグは表面のイラスト部分がポケット仕様となっており、収納面でも使いやすい設計となっている。
さらにE賞にはハーフタオルやループ付きタオルなど日常使いしやすいアイテム、F賞にはクリアファイルとステッカーのセットを用意。いずれも文具のデザインを活かしたアイテムで、日常生活に取り入れやすいラインアップとなっている。
ラストハッピー賞には、「モノ消しゴムブラック」をモチーフにした約60センチのぬいぐるみを用意。最後のくじを引いた人が手にできる特典となる。また、ダブルハッピー賞では応募者の中から抽選で30人にA賞からラストハッピー賞までの全種セットを、エクストラハッピー賞では抽選で100人にA賞のぬいぐるみが贈られる。
価格は1回800円（税込）。取扱店舗は全国のミニストップ、ホビーショップ、書店などで、商品はなくなり次第終了となる。新生活の時期に合わせ、身近な文房具をモチーフにした遊び心あるグッズとして注目を集めそうだ。
本商品は、長年親しまれてきたトンボ鉛筆の文具をタイトーくじ限定グッズとして展開するもの。なかでも目玉となるA賞は、「モノ消しゴム」を約60センチサイズで再現したぬいぐるみ。ふわふわとした手触りと大きなサイズ感で、インテリアとしても存在感を放つ仕様となっている。
B賞には「モノ消しゴム」デザインのローラークリーナーが用意され、見た目の楽しさと実用性を兼ね備える。C賞とD賞では、「モノ消しゴム」や「消しゴムモノカラーズピンク」、「消えいろピット」をデザインに取り入れたランチトートバッグとクリアポーチが登場。トートバッグは表面のイラスト部分がポケット仕様となっており、収納面でも使いやすい設計となっている。
さらにE賞にはハーフタオルやループ付きタオルなど日常使いしやすいアイテム、F賞にはクリアファイルとステッカーのセットを用意。いずれも文具のデザインを活かしたアイテムで、日常生活に取り入れやすいラインアップとなっている。
ラストハッピー賞には、「モノ消しゴムブラック」をモチーフにした約60センチのぬいぐるみを用意。最後のくじを引いた人が手にできる特典となる。また、ダブルハッピー賞では応募者の中から抽選で30人にA賞からラストハッピー賞までの全種セットを、エクストラハッピー賞では抽選で100人にA賞のぬいぐるみが贈られる。
価格は1回800円（税込）。取扱店舗は全国のミニストップ、ホビーショップ、書店などで、商品はなくなり次第終了となる。新生活の時期に合わせ、身近な文房具をモチーフにした遊び心あるグッズとして注目を集めそうだ。