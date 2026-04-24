隠しコマンド「↑↑↓↓←→←→BA」初登場から40周年 記念サイト公開＆企画展開
株式会社コナミデジタルエンタテインメントは24日、隠しコマンドとしておなじみの「↑↑↓↓←→←→BA」が4月25日に40周年を迎えることを記念し、本日「↑↑↓↓←→←→BA」特別サイトを公開した。
【画像】懐かしい隠しコマンド！「↑↑↓↓←→←→BA」イメージのTシャツ
「↑↑↓↓←→←→BA」は、ゲームファン以外にも広く知られる隠しコマンドで、1986年4月25日に発売されたファミリーコンピュータ（以下FC）『グラディウス』に初めて搭載された。
40周年を記念し、FC『グラディウス』をはじめとするレトロゲーム6タイトル、全98曲の楽曲を、本日よりダウンロード＆ストリーミングサービスで配信をスタートさせた。
また、本日より、Amazonが展開するオンデマンド・プリントサービス「Merch on Demand（マーチ オンデマンド）」にて、40周年記念デザインTシャツの販売を開始。隠しコマンド「↑↑↓↓←→←→BA」や、FC『グラディウス』40周年記念ロゴなどをモチーフに、ゲームファンが日常でも楽しめるデザインを展開している。
さらに、40周年記念企画の一環として、現在制作中のPROJECT ZIRCONゲーム（トライアル版）内に、本隠しコマンドの実装が決定。「↑↑↓↓←→←→BA」40周年記念サイトは、PROJECT ZIRCON公式サイト内で公開中。
【画像】懐かしい隠しコマンド！「↑↑↓↓←→←→BA」イメージのTシャツ
「↑↑↓↓←→←→BA」は、ゲームファン以外にも広く知られる隠しコマンドで、1986年4月25日に発売されたファミリーコンピュータ（以下FC）『グラディウス』に初めて搭載された。
また、本日より、Amazonが展開するオンデマンド・プリントサービス「Merch on Demand（マーチ オンデマンド）」にて、40周年記念デザインTシャツの販売を開始。隠しコマンド「↑↑↓↓←→←→BA」や、FC『グラディウス』40周年記念ロゴなどをモチーフに、ゲームファンが日常でも楽しめるデザインを展開している。
さらに、40周年記念企画の一環として、現在制作中のPROJECT ZIRCONゲーム（トライアル版）内に、本隠しコマンドの実装が決定。「↑↑↓↓←→←→BA」40周年記念サイトは、PROJECT ZIRCON公式サイト内で公開中。