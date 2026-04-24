BLACKPINK・ジス、強制わいせつ疑惑の“実兄”と絶縁していた…1年前から事実上の断絶と判明

BLACKPINKのジスが、強制わいせつ疑惑が浮上している実兄と約1年前から絶縁状態にあったという具体的な状況が明らかになった。

4月22日、YouTubeチャンネル『芸能裏大統領イ・ジンホ』に関連動画が公開され、ジスが2025年5月を境に実兄であるキム氏と事実上の絶縁状態になったと明かされた。

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当時、オンライン上にはキム氏の盗撮疑惑を告発する投稿が掲載され、その後キム氏は家族全体の信頼を完全に失ったとされる。イ・ジンホは「この事件以降、ジスだけでなく家族全体との関係も断絶したレベルだ」と語った。

（写真提供＝OSEN）ジス

特にキム氏は、騒動が表面化したあと、携帯電話の番号を変えてほぼ失踪に近い行動を取ったと伝えられている。 そのため、ジスはその後浮上したキム氏による女性配信者への強制わいせつ疑惑や、妻への家庭内暴力騒動などについても、事実を知る由もなく、関与する余地すらない状態だったという。

また、ジスの所属事務所BLISSOO設立過程で兄が関与していたのではないかという疑惑についても否定された。イ・ジンホは「代表としてではなく、家族として一時的な手伝いをしただけで、給与の支払いや株式の保有など、公式な関係は一切なかった」と明らかにした。実際に登記簿謄本にもキム氏の名前は記載されていないとされる。ジス側も「意思決定に関与した事実は一切ない」と明言している。

ジスの断固とした態度が最も直接的に表れたのは、Netflixシリーズ『マンスリー彼氏』のエンディングクレジット修正の過程だ。同作は2024年10月から2025年5月まで撮影が行われており、撮影当時にキム氏が一時的に業務を手伝った記録がクレジットにそのまま反映されていた。2026年3月に作品が公開された後、ジスは該当のクレジットを確認し、直ちに強く抗議。多額の費用を自ら負担してまで、キム氏の名前の削除を要請したという。

なお、現在ジス側は法的代理人であるキム・アンド・チャン法律事務所を通じて、「当該人物に対し、一切の金銭的・法律的支援を提供しておらず、今後もそのような計画はない」と発表した。

◇ジス プロフィール

1995年1月3日生まれ。本名キム・ジス。グループ内ではリードボーカルを務め、ライブでも安定した歌唱力を披露する。2016年8月8日にBLACKPINKとしてデビューする前には、スーツケースブランドやスマートフォンのCMに出演していた。オリエンタルで優雅な美貌が印象的だが、実は明るい性格でメンバー全員が認めるギャグセンスの持ち主。2024年2月21日、個人事務所BLISSOO設立を発表した。