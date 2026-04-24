なぜ巨大タンカーは「鉄」で高速船は「アルミ」なのか？ よく使われる船の素材を紹介【眠れなくなるほど面白い 図解 船の話】

船は種類に応じてさまざまな素材が使い分けられている

素材の特性が左右する船の性能

船の性能は、どんな素材でつくられるかによって大きく変わります。強度を重視するのか、軽さを優先するのか、あるいは加工のしやすさを求めるのか。素材の選択は、船の性格そのものを決める重要な要素といえるでしょう。

まず、一般的な素材として挙げられるのが鋼です。鉄の一種ですが、高い強度と衝撃への強さを備え、大型船の船体に適した素材として長く使われてきました。大量輸送に必要な強度を確保できるため、タンカーやコンテナ船では欠かせません。しかし重量があり、速度重視の船には向きにくい面があります。

そこで軽量化が求められる高速船では、アルミニウム合金が利用されることがあります。鋼より軽く加工しやすいため、複雑な構造をつくりやすいのが利点です。ただし衝撃や高温に弱く、使える船の大きさには制限が生じます。

さらに、FRP（繊維強化プラスチック）も広く普及しています。軽くて錆びず、自由な形状をつくることができるため、漁船や小型旅客船、プレジャーボートで採用されているようです。ただし、鋼やアルミニウム合金に比べると強度が高くないのが課題点です。

このように素材は、船が何を重視するのかによって使い分けられます。素材選択が、船の性能を根本から左右するのです。

よく使われる船の素材

木 メリット メリット ・柔軟性がある

・加工しやすい デメリット デメリット ・比較的耐久性が低い

・水を吸い、腐るので小まめな手入れが必要 鋼 メリット メリット ・強度が高い

・リサイクルしやすい デメリット デメリット ・錆びやすい

・ある程度の重さがある

アルミニウム合金 メリット メリット ・軽くて加工しやすい

・錆びにくい デメリット デメリット ・やや強度に劣る

・耐熱性が低い FRP（繊維強化プラスチック） メリット メリット ・軽量で形状の自由度が高い

・耐候性に優れている デメリット デメリット ・紫外線に弱い

・衝撃に弱い

カーボンファイバー メリット メリット ・非常に軽い

・強度が高い デメリット デメリット ・加工が難しい

・コストが高い

防水性があれば、どんな素材からでも船をつくることは可能です。船の役割や求める性能に合わせて、それぞれ適した素材が選ばれています。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 船の話』監修：池田良穂

【監修者紹介】

池田良穂 （いけだ よしほ）

1950年北海道生まれ。大阪府立大学大学院工学研究科博士後期課程船舶工学専攻修了。同大学工学部船舶工学科助手、助教授を経て、同大学大学院海洋システム工学分野教授に就任。退職後、現在は大阪府立大学名誉教授、大阪公立大学客員教授。船舶工学研究活動に従事し、著作活動では船舶工学・海洋工学等に関するテーマで70冊あまり執筆。主な著書に『図解 船の科学』（講談社）、『基礎から学ぶ海運と港湾』（海文堂出版）、『船の最新知識』（SBクリエイティブ）、『船舶算法と復原性』（共著、成山堂書店）、『船のしくみ パーフェクト事典』（ナツメ社）などがある。

2023 年日本船舶海洋工学会「船舶海洋技術賞」受賞。雑誌、新聞等への寄稿も多く、日本における船舶の理解と認知度の向上に貢献したとして、2025年に国土交通大臣から「交通文化賞」を受賞。