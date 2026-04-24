●きょう24日(金)は順調に日ざし復活 気温上昇も順調

●「春に三日の晴れなし」続く 次は26日(日)にぐずつく天気

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前日に天気をぐずつかせた低気圧や前線の雲は東に進んでいます。県内は、今朝はまだ低い雲が残っていますが、このあとは朝鮮半島方面に広がる晴天のエリアの中に入っていき、日中は日ざし十分の陽気になりそうです。





そして、この日ざしとともに日中の気温は多くの所で20度以上となり、山口市内は23度くらいまで上がる見込みです。冷たい雨だった前日に比べて大幅に上がって、昼間は上着なしで快適な所が多くなりそうです。





ところが、今月はなかなか晴れの天気が長続きしない県内…今週末は、あす25日(土)は引き続き穏やかな晴天ですが、26日(日)は四国付近に発生する低気圧の雨雲が徐々に北に広がり、午後中心に少々天気がぐずつく所がある見込みで、またしても、晴天は3日は持たない見通しです。



まさに「春に三日の晴れなし」、という天気の流れが、まだまだ続きます。お洗濯、大型連休のお出かけの計画など、空模様の変化に気を付けていきましょう。



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きょう24日(金)の県内は、朝のうちはまだ雲が目立つ所が多いですが、日中は順調に青空拡大。今週は黄砂や雨で、なかなか安心して洗濯物の外干しが出来ない日々でしたが、きょうは安心して洗濯物の外干しができそうです。





順調に日ざしが復活してくるぶん、紫外線も強まっていきます。外に出る時間が多くなる方は特に入念に対策を心がけましょう。





あす25日(土)も引き続き晴れて、昼間は少し汗ばむくらいの陽気になるでしょう。

しかし、あさって26日(日)は再び雲が増えていき、午後を中心に所々にわか雨。

来週も短い周期で天気は変化し、週明けは晴天ですが、来週半ば、水曜日の祝日頃に天気がぐずつくタイミングがやってくる、とみています。

5月初めの5連休の頃も、天気は周期的に変わる見通しです。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

