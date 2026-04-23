アナリストは、日銀が６月の決定会合で政策金利を現在の０．７５％から１．００％に引き上げ、その後も６カ月ごとに利上げを継続し、最終的には１．７５％でターミナルレート（最終到達点）に達すると予想している。



最新の日本の全国消費者物価指数（ＣＰＩ）は、基調的な物価上昇が２％目標を僅かに下回る水準にあることを示しており、これは追加利上げを正当化するために利用できると指摘。



また、最近マイナスからプラスに上方修正された需給ギャップも、日本経済が潜在成長率を上回って稼働していることを示唆していると付け加えた。



ドル円はＮＹ時間に入って伸び悩んでおり、１５９円台半ば、ユーロ円、ポンド円も戻り売りに押される展開。



USD/JPY 159.58 EUR/JPY 186.57

GBP/JPY 215.42 AUD/JPY 114.05



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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