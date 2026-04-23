「２部は本当に難しい」かつての高校選手権・得点王がドイツで奮闘中――22歳FW福田師王の現在地「結果としては全然」【インタビュー１】

「２部は本当に難しい」かつての高校選手権・得点王がドイツで奮闘中――22歳FW福田師王の現在地「結果としては全然」【インタビュー１】