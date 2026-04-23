御輿（みこし）に担がれ、どこか誇らしげで嬉しそうな表情を浮かべるシーズー犬の姿がXで話題を呼んでいます。

「初めての日光江戸村は暑かったけど御輿に乗って楽しそう♪」というコメントと共に投稿された写真には、江戸の風情漂う町並みを背景に、ちょこんと御輿に乗ってカメラを見つめるワンちゃんの姿が。そのあまりの可愛らしさと大物感に、SNS上では「生類憐んでいこう」「お犬様……麗しや〜」といった声が相次ぎ、多くの人々に癒やしを届けています。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

話題の主は、2歳のシーズー「こま」ちゃん。写真は4月19日にテーマパーク「江戸ワンダーランド 日光江戸村」で開催された、愛犬と一緒に村内を楽しめるイベント「犬も歩けば八百八町」に参加した際に撮影されたものです。

普段乗り慣れない御輿に乗ったこまちゃんは、最初こそ少し落ち着かない様子だったそうですが、江戸村のスタッフの方々が優しく声かけをしてくれたおかげで、すぐに慣れてカメラへ視線を向けてくれたといいます。

飼い主さんは当時の様子について、「『和』の雰囲気での撮影は初めてでしたが、こちらの楽しい気分が伝わったのか良い表情をしてくれました」と振り返ります。

実はこまちゃん、現在ドッグモデルを目指して事務所にも所属しており、お出かけ先で写真を撮る際はポージングや目線送りの練習も兼ねているのだとか。

初めてのシチュエーションにも動じず、周囲の温かい雰囲気を感じ取って見事なカメラ目線を決める対応力は、まさにドッグモデルとしてのポテンシャルの高さを感じさせます。

まるで江戸時代からタイムスリップしてきた「お犬様」のような風格と愛嬌で、見る人のハートをつかんだこまちゃん。今後のモデルとしての活躍にも、ますます熱い視線が注がれそうです。

＜記事化協力＞

小顔シーズーこまちゃんさん（@sick_rocks）

（山口弘剛）



Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026042304.html