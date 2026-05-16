【ワシントン、カイロ共同】米国務省のピゴット報道官は15日、米政権の仲介によりイスラエルとレバノンの停戦が45日間延長されると発表した。イスラエル軍が停戦発効後もレバノン攻撃を続ける中、和平の実現に加え、互いの主権と領土保全の承認や安全保障の枠組みの確立に向けて話し合いを続ける方針。4月17日に発効した停戦の期限は同26日だったが、3週間延長。イスラエルとレバノンはワシントンで今月14日から2日間の日程で