強盗殺人事件があった女性の住宅前に集まった捜査関係者＝15日、栃木県上三川町栃木県上三川町の住宅で女性が殺害された強盗殺人事件の前、現場付近で目撃された車と、3月に東京都内で起きた窃盗未遂事件で使われた車の特徴が酷似していることが16日、捜査関係者への取材で分かった。下野署捜査本部は警視庁と情報共有し、関連を捜査している。捜査本部によると、強盗殺人事件の現場付近で6日、盗難ナンバープレートを付けた車