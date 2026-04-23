DxOは4月21日（火）、画像編集ソフトウェア「Nik Collection 9」を発売した。価格は、新規ライセンスが2万2,900円、Nik Collection 7または8からのアップグレードが1万2,900円。

Nik Collectionは、特定の表現に特化した7つのソフトウェアで構成されている画像編集ツール。ソフト単体のほか、Adobe Photoshop、Adobe Lightroom Classic、DxO PhotoLabなどのプラグインとして使用できる。

今回のバージョンでは、AIを活用したマスキングツール、新しいカラーグレーディングツール、アナログ効果をシミュレートするフィルターなどが追加された。

AIによる部分調整機能

AIを活用した2種類の調整機能「深度マスク」「AIマスク」が追加となった。Nik Collection 9に含まれるすべてのソフトで使用できる。

AIマスクツール

「深度マスク」は、画像を分析して深度マップを生成する機能。カメラからの距離に基づいて補正対象を指定でき、前景から背景にかけての調整をスライダで制御可能となった。

「AIマスク」は、被写体を自動で認識し、ピクセル単位で選択範囲を作成する機能。クリック操作や範囲指定によって、特定の要素をピンポイントで調整対象にできる。

カラーグレーディングツールの追加

Nik Color Efexには、新しいカラーグレーディングツールが搭載。

1つのホイールインターフェースで、シャドウ、中間トーン、ハイライト、および全体のカラーを個別にコントロールできる。各階調の設定値をロックして連動させる機能も備えており、色調の相対関係を維持したまま一括調整を行えるという。

新フィルターとブレンドモード

Nik Color EfexとNik Analog Efexに、表現の幅を広げる3つのフィルターが追加された。

ハレーション（Nik Color Efex）：アナログフィルム特有のハイライトのにじみを再現 クロマティックシフト（Nik Analog Efex）：印刷時のインクのズレを再現するエフェクト ガラスエフェクト（Nik Analog Efex）：ガラスによる歪みを再現するテクスチャ

ハレーションを適用したイメージ（提供：DxO）

ガラスエフェクトを適用したイメージ（提供：DxO）

加えて18種類の「ブレンドモード」が追加された。エフェクトと元の画像の合成方法を選択でき、不透明度の調整と組み合わせて細かな質感のコントロールができるという。

ブレンドモードのイメージ（提供：DxO）

ワークフローの改善

操作性の向上を目的とした複数の改良も行われている。調整範囲を可視化する「マスクオーバーレイ」のほか、プリセットにカーソルを合わせるだけで効果を確認できる「ホバープレビュー」、部分調整設定のコピー＆ペースト機能などが追加された。