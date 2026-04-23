DCスタジオがホラー挑戦！ 『クレイフェイス』10.30日本公開＆ティザートレーラー解禁
DCスタジオ最新作となるホラー・スリラー映画『CLAYFACE』が、邦題を『クレイフェイス』として10月30日より日本公開されることが決定。併せて、インターナショナル・ティザートレーラーが、インターナショナル・ティザーポスターが解禁された。
【動画】その恐怖の顔を見ろ――DCスタジオ発のホラー・スリラー『クレイフェイス』インターナショナル・ティザートレーラー
DCスタジオが本格的にホラー・ジャンルに挑む本作は、ハリウッドの新進スターから復讐に取り憑かれた怪物へと転落していく一人の男の物語。アイデンティティと人間性の喪失、歪んだ愛、そして科学的野心の闇が描かれる。監督は、ジェームズ・ワトキンス。そして、ゴッサム・シティのヴィランを、トム・リス・ハリスが演じる。
このたび解禁となった映像では、人間の“顔”が不気味に崩れ、溶け、別の“顔”へと変貌していく―本作を象徴する“メルティング（溶解）ビジュアル”が強烈なインパクトで映し出される。観る者の不安と好奇心を掻き立てる、圧倒的な世界観を提示。アクションやヒーロー性にとどまらず、“アイデンティティ”“恐怖”“変容”を描く、これまでにないDC作品であることを予感させる。
映画『クレイフェイス』は、10月30日全国公開。
【動画】その恐怖の顔を見ろ――DCスタジオ発のホラー・スリラー『クレイフェイス』インターナショナル・ティザートレーラー
DCスタジオが本格的にホラー・ジャンルに挑む本作は、ハリウッドの新進スターから復讐に取り憑かれた怪物へと転落していく一人の男の物語。アイデンティティと人間性の喪失、歪んだ愛、そして科学的野心の闇が描かれる。監督は、ジェームズ・ワトキンス。そして、ゴッサム・シティのヴィランを、トム・リス・ハリスが演じる。
映画『クレイフェイス』は、10月30日全国公開。