えちごトキめき鉄道の観光列車『雪月花』が運行開始から10周年を迎え、直江津駅で記念セレモニーが開かれました。



『雪月花』は、2016年4月23日に運行開始。2026年4月23日に10周年を迎えました。



■えちごトキめき鉄道 平井隆志社長

「これからますます雪月花が発展していけるように、皆様と一緒に歩みを進めてまいりたいと思っております。」



週末と祝日を中心に運行されている『雪月花』は、3カ月先までほぼ満席という大人気列車です。



■千葉から

「すごく楽しみです。おいしいごはんと新潟のきれいな景色、この2つが一番の魅力だと思います。」



23日から、車体に10周年記念の新デザインを施して運行しています。