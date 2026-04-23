





【材料】（2人分）



ホタルイカ(ゆで) 1パック

ワケギ 1/2束

ワカメ(干し) 大さじ 1.5

<酢みそ>

白みそ 大さじ 2

作り置き甘酢 大さじ 1

練りからし 小さじ 1/2



【下準備】



1、ホタルイカはかたい目とくちばしを取り、サッと水洗いしてザルに上げる。



2、ワケギは根元を切り落とし、熱湯でサッとゆでて水に取る。粗熱が取れたら水気を絞り、先を少し切り落とし、包丁やすりこ木で押さえながら根元から葉先に向かってぬめりをしごき取り、長さ3cmに切る。







3、ワカメは水でもどして水気を絞る。長い場合はザク切りにする。



4、＜酢みそ＞の材料を混ぜ合わせる。



【作り方】



1、器にホタルイカ、ワケギ、ワカメを盛り合わせ、＜酢みそ＞をかける。







ホタルイカとワケギの酢みそがけ【材料】（2人分）ホタルイカ(ゆで) 1パックワケギ 1/2束ワカメ(干し) 大さじ 1.5<酢みそ>白みそ 大さじ 2作り置き甘酢 大さじ 1練りからし 小さじ 1/2【下準備】1、ホタルイカはかたい目とくちばしを取り、サッと水洗いしてザルに上げる。2、ワケギは根元を切り落とし、熱湯でサッとゆでて水に取る。粗熱が取れたら水気を絞り、先を少し切り落とし、包丁やすりこ木で押さえながら根元から葉先に向かってぬめりをしごき取り、長さ3cmに切る。3、ワカメは水でもどして水気を絞る。長い場合はザク切りにする。4、＜酢みそ＞の材料を混ぜ合わせる。【作り方】1、器にホタルイカ、ワケギ、ワカメを盛り合わせ、＜酢みそ＞をかける。

【No.2】春色パスタで食卓を華やかに！ほたるいかのパスタ







【材料】（2人分）



スパゲティー 160g

塩 16g

ホタルイカ(ゆで) 1パック

菜の花 1/4~1/2束

プチトマト 4個

ニンニク 1/2片

アンチョビ 2枚

赤唐辛子 1本

コショウ 少々

オリーブ油 大さじ 1.5

イタリアンパセリ(ザク切り) 適量

ブラックオリーブ(種抜き) 適量



【下準備】



1、ホタルイカは目とくちばしを取り、サッと水洗いして水気をきる。







2、菜の花は軸先を少し切り落とし、食べやすい長さに切って水に放ち、シャキッとしたらザルに上げる。



3、プチトマトはヘタを取り、縦2〜4等分に切る。



4、ニンニクは芽を取り、粗いみじん切りにする。



5、アンチョビは粗く刻む。



6、赤唐辛子は軸を取り、2〜3つに折って種を出す。



【作り方】



1、フライパンにオリーブ油、ニンニクを入れて弱めの中火で熱し、ニンニクの香りがたってきたら赤唐辛子を加え、香りを油に移す。







2、たっぷりの熱湯に塩を入れ、スパゲティーをバラバラと加え、常に沸騰している火加減で、指定時間より1分短めにゆでる。ゆで上がる1〜2分前に、菜の花を加えて一緒にゆでてザルに上げる。







3、(1)の油に香りが移ったら、ホタルイカ、アンチョビを加えてサッと炒め、さらにプチトマトを加えて軽く炒め合わせる。







4、ゆであがったスパゲティーと菜の花を(3)に加えて炒め合わせる。







5、コショウで味を調えてイタリアンパセリをからめ、器に盛ってブラックオリーブを散らす。







春色満載！ほたるいかのパスタ【材料】（2人分）スパゲティー 160g塩 16gホタルイカ(ゆで) 1パック菜の花 1/4~1/2束プチトマト 4個ニンニク 1/2片アンチョビ 2枚赤唐辛子 1本コショウ 少々オリーブ油 大さじ 1.5イタリアンパセリ(ザク切り) 適量ブラックオリーブ(種抜き) 適量【下準備】1、ホタルイカは目とくちばしを取り、サッと水洗いして水気をきる。2、菜の花は軸先を少し切り落とし、食べやすい長さに切って水に放ち、シャキッとしたらザルに上げる。3、プチトマトはヘタを取り、縦2〜4等分に切る。4、ニンニクは芽を取り、粗いみじん切りにする。5、アンチョビは粗く刻む。6、赤唐辛子は軸を取り、2〜3つに折って種を出す。【作り方】1、フライパンにオリーブ油、ニンニクを入れて弱めの中火で熱し、ニンニクの香りがたってきたら赤唐辛子を加え、香りを油に移す。2、たっぷりの熱湯に塩を入れ、スパゲティーをバラバラと加え、常に沸騰している火加減で、指定時間より1分短めにゆでる。ゆで上がる1〜2分前に、菜の花を加えて一緒にゆでてザルに上げる。3、(1)の油に香りが移ったら、ホタルイカ、アンチョビを加えてサッと炒め、さらにプチトマトを加えて軽く炒め合わせる。4、ゆであがったスパゲティーと菜の花を(3)に加えて炒め合わせる。5、コショウで味を調えてイタリアンパセリをからめ、器に盛ってブラックオリーブを散らす。

【No.3】とろ〜り旨みが止まらない！ホタルイカの簡単アヒージョ







【材料】（2人分）



ホタルイカ 100g

ブロッコリー 1/4~1/3株

ブラウンマッシュルーム(生) 6個

ニンニク 2片

アンチョビ 2枚

オリーブ油 100~150ml

塩コショウ 少々

バゲット(スライス) 適量



【下準備】



1、ホタルイカはかたい目とくちばしを取る。







2、ブロッコリーは小房に分け、耐熱容器に入れてラップをし、電子レンジで1分加熱する。ブラウンマッシュルームは縦2〜4等分に切る。



3、ニンニクは横薄切りにし、芽を取る(芽はつま楊枝で取ると簡単ですよ)。アンチョビはみじん切りにする。



【作り方】



1、小さめのフライパン、または鍋に塩コショウ、バゲット以外の材料を全て入れ、弱めの中火にかける。







2、クツクツしてきたら7〜8分煮る。塩コショウで味を調えてて器に盛り、バゲットを添える。



鍋やフライパンのまま食卓に出してもOKです。ここではスキレットを使用しています。バゲットはお好みでトースターで焼いて下さい。







【このレシピのポイント・コツ】



電子レンジは600Wを使用しています。



ホタルイカの簡単アヒージョ【材料】（2人分）ホタルイカ 100gブロッコリー 1/4~1/3株ブラウンマッシュルーム(生) 6個ニンニク 2片アンチョビ 2枚オリーブ油 100~150ml塩コショウ 少々バゲット(スライス) 適量【下準備】1、ホタルイカはかたい目とくちばしを取る。2、ブロッコリーは小房に分け、耐熱容器に入れてラップをし、電子レンジで1分加熱する。ブラウンマッシュルームは縦2〜4等分に切る。3、ニンニクは横薄切りにし、芽を取る(芽はつま楊枝で取ると簡単ですよ)。アンチョビはみじん切りにする。【作り方】1、小さめのフライパン、または鍋に塩コショウ、バゲット以外の材料を全て入れ、弱めの中火にかける。2、クツクツしてきたら7〜8分煮る。塩コショウで味を調えてて器に盛り、バゲットを添える。鍋やフライパンのまま食卓に出してもOKです。ここではスキレットを使用しています。バゲットはお好みでトースターで焼いて下さい。【このレシピのポイント・コツ】電子レンジは600Wを使用しています。

春になると店頭に並ぶホタルイカは、プリッとした食感と濃厚な旨みが魅力の春の旬食材です。酢味噌和えからパスタ、アヒージョまで、その豊かな味わいをさまざまなアレンジで楽しみましょう！■【人気レシピNo.1】旬の味をシンプルに！ホタルイカとワケギの酢みそがけ春の食卓にぴったりなホタルイカとワケギの酢みそがけ。プリッと濃厚なホタルイカに、シャキッと香るワケギとワカメを合わせ、白みそベースの甘酸っぱい酢みそをとろりとかけた上品な一品です。練りからしのピリッとした辛みがアクセントとなり、ホタルイカの旨みをぐっと引き立てます。旬の素材をシンプルに味わいたいときにぜひ試してほしい、春の定番副菜です。■【2位以降も絶品ぞろい】ホタルイカの旨みを丸ごと味わう！ホタルイカのパスタは、春の旬素材をたっぷり使った色鮮やかな一皿。ジュワッと溢れるホタルイカの旨みがパスタ全体に絡み、コク旨な味わいが口いっぱいに広がります。見た目も華やかで、おもてなしにもぴったりな春の絶品パスタです。ホタルイカのアヒージョは、にんにく香るオイルにホタルイカをじっくり浸してジュワッと仕上げた絶品おつまみ。とろ〜りと溶け出す旨みがたまらなく、パンに付けて食べても最高の一品です。■シーン別に楽しむ春のホタルイカレシピまとめ今回ご紹介したホタルイカの絶品レシピ3選、いかがでしたか？副菜として食卓を引き立てたいなら酢みそがけ、ランチやディナーのメインには春色パスタ、そしてお酒のお供にはアヒージョがおすすめです。旬の時期にしか味わえないホタルイカの濃厚な旨みを、ぜひさまざまなアレンジで楽しんでみてください。春の食卓が、ぐっと豊かで華やかになること間違いなしです！(E・レシピ編集部)