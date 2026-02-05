「セカンドストリートで見つけた500円のGジャンがついにストリートデビュー。最高だぜ、セカスト」──伸ばした髪を後ろで束ね、口ひげを蓄えた"ちょいワルオヤジ"写真の多数が投稿されたインスタグラム。この男性の正体は、かつてスーツに議員バッジを身に着け、「ヤンキー先生」として注目を集めた元文部科学副大臣の義家弘介氏（54）だった。【写真】口ひげを蓄えた“ちょいワルオヤジ”へと変貌を遂げた「ヤンキー先生」こと元