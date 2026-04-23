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政治評論家が指摘する中東問題の闇「政権の転覆を企んでいるんじゃないか」知られざる背景

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政治評論家の竹田恒泰氏が自身のYouTubeチャンネルで「中東はいつでもヤバかった！ホルムズ海峡の問題は前から分かってた！？」を公開した。動画内で竹田氏は、イランの深刻な経済危機からイスラエルとの対立、そして紅海での商船攻撃による海運の混乱まで、中東情勢の緊迫化が日本経済に及ぼす影響について強い懸念を示している。冒頭、竹田氏は産経新聞の報道を取り上げ、イランでは経済低迷により臓器売買が横行している実態を指摘。



「金ないからいろんなもの売った挙句、最後臓器売るって最終段階ですからね」と語り、対米強硬路線による経済制裁が国民を極度に困窮させている背景を説明した。中盤では、フーシ派による紅海の商船攻撃について言及する。日本郵船の自動車船も攻撃の対象となり、海運各社がアフリカ南端の喜望峰を経由するルートへの迂回を余儀なくされている現状を解説。上海発ヨーロッパ向けのスポット運賃が「1ヶ月半で2.8倍ですよ」と急騰しているデータを示しつつ、輸送時間の長期化が物価高騰を招いていると指摘した。



後半にかけては、イスラエルとイランの直接的な軍事衝突に焦点を当てる。イスラエルがイランの燃料施設を攻撃した意図について、「経済的に打撃を与えるということ」「イランの収入源を絶つ、もしく大きく減らすということになるわけで、そうなるこれはもう政権の転覆を企んでいるんじゃないか」という独自の説を展開した。



最後には、世界の産油国であるイランの石油輸出が妨害され、ホルムズ海峡が封鎖される可能性に言及。「もしここ封鎖されると、もうほとんどオイルショックみたいな話になって日本に入ってくる石油が寸断されてしまうわけです」と警鐘を鳴らし、「中東からの石油が途絶えたらかなり大きな問題です」と、日本への深刻な影響を危惧して動画を締めくくった。

