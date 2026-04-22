2000年代を彩った人気アニメ4作品、GWに無料一挙放送 『アイシールド21』などABEMA初登場作品も【放送スケジュール】
ABEMAは、ゴールデンウィーク特別企画「アニメ300作品以上無料大放出祭」の一環として、27日より、2000年代に放送された懐かしのアニメ4作品を新入荷するとともに、順次無料一挙放送する。
【画像】なつかしい！2000年代を彩った人気アニメ4作品放送スケジュール
本企画では、バトルやスポーツ、ラブコメから超能力アクションまで、2000年代を彩った人気アニメ4作品を厳選。あの頃の熱狂やときめきをもう一度味わえるラインアップで展開される。
対象となる作品は、アメリカンフットボールを題材にした熱血スポーツアニメ『アイシールド21』、結界術で妖を退治する結界師の家系に生まれた若き後継者たちの戦いを描く妖結界バトルストーリー『結界師』、不幸体質の少年執事と気まぐれなお嬢様が繰り広げるドタバタラブコメディ『ハヤテのごとく！』（第1期）、そして美少女エスパーたちの活躍を描く超能力アクションコメディ『絶対可憐チルドレン』の4作品。
5月15日まで各作品全話が順次無料一挙放送されるほか、放送後1週間の無料配信も実施。なお『アイシールド21』『結界師』の無料一挙放送は「ABEMA」初となる。
■ゴールデンウィーク特別企画／2000年代アニメ4作品無料一挙放送
・『アイシールド21』（全145話）
4月27日（月）〜5月15日（金）午後5時30分頃より毎日7〜8話ずつ放送
・『結界師』（全52話）
4月27日（月）〜5月2日（土）夜9時30分頃より毎日8〜9話ずつ放送
・『ハヤテのごとく！』（第1期・全52話）
5月3日（日）〜5月8日（金）夜9時30分頃より毎日8〜9話ずつ放送
・『絶対可憐チルドレン』（全51話）
5月9日（土）〜5月15日（金）夜9時30分頃より毎日7〜8話ずつ放送
【画像】なつかしい！2000年代を彩った人気アニメ4作品放送スケジュール
本企画では、バトルやスポーツ、ラブコメから超能力アクションまで、2000年代を彩った人気アニメ4作品を厳選。あの頃の熱狂やときめきをもう一度味わえるラインアップで展開される。
5月15日まで各作品全話が順次無料一挙放送されるほか、放送後1週間の無料配信も実施。なお『アイシールド21』『結界師』の無料一挙放送は「ABEMA」初となる。
■ゴールデンウィーク特別企画／2000年代アニメ4作品無料一挙放送
・『アイシールド21』（全145話）
4月27日（月）〜5月15日（金）午後5時30分頃より毎日7〜8話ずつ放送
・『結界師』（全52話）
4月27日（月）〜5月2日（土）夜9時30分頃より毎日8〜9話ずつ放送
・『ハヤテのごとく！』（第1期・全52話）
5月3日（日）〜5月8日（金）夜9時30分頃より毎日8〜9話ずつ放送
・『絶対可憐チルドレン』（全51話）
5月9日（土）〜5月15日（金）夜9時30分頃より毎日7〜8話ずつ放送
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