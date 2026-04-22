記事ポイント 4月24日に法テラス東京と法テラス多摩で、司法書士による無料電話相談会を実施相談は事前予約制で、平日9時から17時まで各窓口で電話予約を受け付け敷金返還や借金問題、相続、遺言、成年後見など暮らしの法律相談に対応 4月24日に法テラス東京と法テラス多摩で、司法書士による無料電話相談会を実施相談は事前予約制で、平日9時から17時まで各窓口で電話予約を受け付け敷金返還や借金問題、相続、遺言、成年後見など暮らしの法律相談に対応

日本司法支援センター東京地方事務所は、「法テラスの日」を記念した司法書士による無料電話相談会を開催します。

会場へ出向かず利用できる電話相談で、法テラス東京（新宿）と法テラス多摩の2拠点で受け付ける催しです。

日本司法支援センター東京地方事務所「司法書士による無料電話相談会」





開催日：2026年4月24日（金）時間：法テラス東京（新宿）、法テラス多摩ともに13時30分から17時30分まで相談料：無料相談方式：電話相談予約方法：法テラス東京（新宿）または法テラス多摩へ事前に電話で申し込み予約受付時間：平日9時から17時まで予約先電話番号：法テラス東京（新宿）050-3383-5307、法テラス多摩 050-3383-5327共催：東京司法書士会

本相談会は事前予約制で実施され、定員に達した時点で受付終了となります。

相談内容は、敷金返還や借金問題、登記、相続・遺言、成年後見など、日常生活に関わる法律問題が中心です。

相談内容





司法書士へ電話で相談できるため、法律事務所に行く時間を取りにくい人にも利用しやすい機会です。

敷金返還や借金問題といった金銭トラブルに加え、相続や遺言、成年後見、登記など将来設計や家族の手続きに関わる相談にも対応。

暮らしの中で気になっていた法的課題を整理するきっかけになりそうです。

予約窓口は法テラス東京（新宿）と法テラス多摩の2カ所です。

どちらも受付時間は平日9時から17時までで、相談当日は13時30分から17時30分まで電話で相談できます。

相談料は無料のため、まずは話を聞いてみたいという人にも利用しやすい内容です。

法律の専門家に直接相談できる機会を探していた人は、早めの予約を検討してみてはいかがでしょうか。

「法テラスの日」記念 司法書士による無料電話相談会の紹介でした。

よくある質問

Q. 相談会は誰でも申し込めますか？

A. 案内では法テラス東京（新宿）または法テラス多摩へ事前に電話予約する形式とされています。

定員に達すると受付終了となるため、利用を考えている場合は早めの連絡がおすすめです。

Q. どのような内容を相談できますか？

A. 敷金返還、借金問題、登記、相続・遺言、成年後見、そのほか暮らしの法律相談が例として案内されています。

身近な法律トラブルや手続きについて司法書士に相談できる機会です。

Q. 相談は対面ですか？

A. 今回の相談会は電話相談で実施されます。

法テラス東京（新宿）と法テラス多摩の2拠点が予約窓口となっており、相談当日は13時30分から17時30分まで受け付けます。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 無料で頼れる法律相談窓口！ 日本司法支援センター東京地方事務所「司法書士による無料電話相談会」 appeared first on Dtimes.